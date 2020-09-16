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"صالح" يثمِّن دور "التحالف" بقيادة السعودية في دحر المشروع الإيراني باليمن

دعا إلى التفاف كل القوى والمكونات حول قيادة الشرعية لإنهاء معاناة اليمنيين

أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الأربعاء عن تقديره لدور دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعمها المستمر لاستعادة الدولة، ودحر مشروع إيران التخريبي في اليمن.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه الفريق محسن بمحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف؛ للاطلاع على التطورات الميدانية وأوضاع النازحين، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ودعا نائب الرئيس اليمني إلى التفاف كل القوى والمكونات حول قيادة الشرعية والجيش الوطني في بلاده، بما من شأنه إنهاء معاناة اليمنيين، وإرساء الأمن والاستقرار.

ومن جهته، أطلع محافظ صنعاء، الفريق محسن، على عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة، وبالمستجدات الميدانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صالح" يثمِّن دور "التحالف" بقيادة السعودية في دحر المشروع الإيراني باليمن
سبق

أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الأربعاء عن تقديره لدور دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعمها المستمر لاستعادة الدولة، ودحر مشروع إيران التخريبي في اليمن.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه الفريق محسن بمحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف؛ للاطلاع على التطورات الميدانية وأوضاع النازحين، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ودعا نائب الرئيس اليمني إلى التفاف كل القوى والمكونات حول قيادة الشرعية والجيش الوطني في بلاده، بما من شأنه إنهاء معاناة اليمنيين، وإرساء الأمن والاستقرار.

ومن جهته، أطلع محافظ صنعاء، الفريق محسن، على عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة، وبالمستجدات الميدانية.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
11:29 PM

"صالح" يثمِّن دور "التحالف" بقيادة السعودية في دحر المشروع الإيراني باليمن

دعا إلى التفاف كل القوى والمكونات حول قيادة الشرعية لإنهاء معاناة اليمنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الأربعاء عن تقديره لدور دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعمها المستمر لاستعادة الدولة، ودحر مشروع إيران التخريبي في اليمن.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه الفريق محسن بمحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف؛ للاطلاع على التطورات الميدانية وأوضاع النازحين، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ودعا نائب الرئيس اليمني إلى التفاف كل القوى والمكونات حول قيادة الشرعية والجيش الوطني في بلاده، بما من شأنه إنهاء معاناة اليمنيين، وإرساء الأمن والاستقرار.

ومن جهته، أطلع محافظ صنعاء، الفريق محسن، على عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة، وبالمستجدات الميدانية.

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