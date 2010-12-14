المدينة.. مناقشات لـ"تطوير خدمة إفطار الصائمين بالمسجد النبوي"

عبر ورشة عمل بحثت تعزيز مشاركة المجتمع وتعزيز المكتسبات

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أمس، ورشة عمل بعنوان تطوير وتنظيم إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي لعام ١٤٤٣هـ؛ بهدف الارتقاء بالأعمال المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وناقشت الورشة سبل تطوير وتنظيم خدمة إفطار الصائمين؛ لتكون أنموذجًا يُحتذى به من حيث تحقيق المقاصد الشرعية، وتعزيز المكتسبات والدروس المستفادة من التنظيم الاستثنائي للعام الماضي، وتحقيق السلامة في كل الإجراءات.

كما ناقشت تعزيزَ المشاركة المجتمعية، والتواصل المؤسسي بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وأفراد المجتمع والقطاع غير الربحي، إضافة إلى إبراز المظهر اللائق للخدمة ومقدميها للمحافظة على روحانية المسجد النبوي، وتحقيق الرضى الكامل للزوار والمصلين.