"الغنام" يرعى حفل ختام برامج التربية الخاصة بالرياض ويكرم 124 طالباً متفوقاً

أكد أن القيادة تولي اهتماماً وعناية خاصة بالتعليم بشتى جوانبه وفئاته

رعى مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام، اليوم الخميس، الحفل الختامي لأنشطة وبرامج التربية الخاصة وتكريم المتميزين من طلاب التربية الخاصة للعام الدراسي الحالي بمسرح كليات الشرق العربي, بحضور الدكتور منصور بن سلمه ومدير إدارة التربية الخاصة عبدالرحيم آل الشيخ ومدير إدارة النشاط الطلابي أنـور أبوعباة وعدد من منسوبي الإدارة ومشرفي ومعلمي التربية الخاصة والطلاب المكرمين وأولياء الأمور.

وتفصيلاً، أكد "الغنام" أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- تولي اهتماماً وعناية خاصة بالتعليم بشتى جوانبه وفئاته، وتجسد ذلك خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية في قطاع التعليم.

ونوه بما تبذله وزارة التعليم وإدارة تعليم الرياض من رعاية واهتمام بجميع الطلاب على مختلف فئاتهم ومنهم ذوو الإعاقة، وذلك من خلال دعم معاهد وبرامج التربية الخاصة وتقديم كل ما من شأنه تحقيق طموحات هذه الفئة الغالية في مجتمعنا وتطلعاتهم في أن يكونوا أفراداً فاعلين يساهمون في مسيرة الرقي بالوطن.

وأوضح "الغنام" في كلمته خلال الحفل أنه في إطار الحرص والاهتمام بهذه الفئة شهد هذا العام اعتماد العديد من البرامج والمبادرات وتوقيع عدد من الشراكات مع الجهات الداعمة التي تعود بالنفع للطلاب وأسرهم, مشيداً بجهود منسوبي التربية الخاصة من قيادات ومشرفين ومعلمين وما أثمرت عنه تميز الطلاب وحصولهم على مراكز متقدمة في العديد من المحافل.

وبدأ حفل التكريم بالنشيد الوطني وتلاوة آيات عطرة للطالب سلطان الملكي، تلا ذلك عرض مرئي عن أنشطة وبرامج التربية الخاصة للعام 1439/1440هــ، ثم ألقى مدير إدارة التربية الخاصة عبدالرحيم آل الشيخ كلمة ترحيبية عبر فيها عن سعادته بتكريم كوكبة من الطلاب المتميزين والطلاب الملتحقين ببرنامج التدريب في شركتي بندة وماكدونالدز وتكريم أصحاب المبادرات والداعمين, مشيراً إلى أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه لهذه الفئة الغالية من طلابنا, آملاً أن يكون ذلك حافزاً لهم في الاعتماد على الذات والاستقلالية ودافعاً لهم نحو النجاح والتميز، مقدماً تهنئته وتهنئة منسوبي الإدارة للطلاب ولأولياء أمورهم على تفوقهم وتميزهم على مستوى الإدارة.

وشاهد الحضور مسرحية بعنوان "إعاقتي تدفعني للتعلم" من أداء طلاب معهد الصم بالمرحلة الابتدائية بالشراكة مع نادي الصم، وتلا ذلك عرض إنشادي مرئي بعنوان (حكاية ملهم) من تقديم المنشد هذال السليمان.

ألقى مساعد العتيبي كلمة نيابة عن أولياء الأمور أكد خلالها أن هذه المناسبة أوصلت رسالة واضحة بأن أبناءنا من ذوي الهمم ليسوا عالة على مجتمعهم، وذلك بفضل جهود المشرفين على هذه البرامج والمعلمين واهتمامهم المتواصل ومتابعتهم المستمرة لهذه للفئة الغالية, مقدماً شكره باسم أولياء الأمور لكل المساهمين في هذه البرامج والجهات الداعمة، ثم استمع الحضور إلى قصيدة منشدة معبرة عن حب الوطن من إلقاء الطالب راشد الشمري.

وفي الختام كرّم راعي الحفل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام الطلاب المتفوقين في معاهد وبرامج الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية والبالغ عددهم 34 طالباً، كما جرى تكريم الجهات الداعمة والراعية لبرامج التربية الخاصة، وهي شركة سعد الدين للحلويات وشركة بندة للتجزئة وشركة الرياض العالمية للأغذية "ماكدونالدز" وحساب التربية الخاصة ومجموعة تواصل التطوعية وشركة وميض الفكرة وكليات الشرق العربي.

وكرّم "الغنام" أيضاً أصحاب المبادرات الفائزة التي ساهمت في خدمة ميدان التربية الخاصة والبالغة 13 مبادرة لمعلمي ومشرفي التربية الخاصة، وهي مبادرة كتب تعليم الصم القرآن، وتطبيق مصحف الأمل للصم لمحمد الصحبي من ابتدائية عتبة بن أسيد, ومسابقة المترجم الصغير لعائض السبيعي من ابتدائية الإمام حفص لتحفيظ القرآن الكريم, وتطوير نظام إلكتروني لخدمة أطفال التوحد لفهد النفيعي من ابتدائية نافع بن جبير, وتطبيق صعوبات التعلم لعبدالعزيز البدر من ابتدائية عامر بن عبدالله , والأستديو الإشاري التعليمي لعبدالوهاب البابطين من معهد الأمل بالشرق, وإنشاء قاعة تفاعلية تعليمية للطلبة الصم لعصام الفريح من معهد الأمل بالشرق, ومتحف التربية الخاصة بين الماضي والحاضر لحسن أبوركيبه من معهد الأمل بالشرق, ومركز البيئة متعدد الحواس (snoezelen) لمنصور الشنيفي من معهد التربية الفكرية بالشرق, وكتاب "تغريدات علمية في التربية الخاصة" لبدر المباركي من ابتدائية عبدالله ابن أم مكتوم, دليل المعلم في إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية في غرفة المصادر لمحمد الدغيم من ابتدائية معوذ بن عمرو, والمشاركة الفاعلة في المعارض الفنية لعبدالله السالم من متوسطة الإمام الطحاوي, ودليل عمل برامج صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة والثانوية للمشرف التربوي محمد القحطاني , والمشرف التربوي أنور الصقعبي لجهوده المميزة في الإدارة.

وجرى في ختام الحفل تكريم الطلاب المشاركين في التدريب الميداني المنتهي بالتوظيف في أسواق شركة بنده للتجزئة وشركة ماكدونالدز والبالغ عددهم 82 طالباً، وكذلك المعلمون المشرفون والمتابعون لتدريب الطلاب ومشرفي الفروع بشركة بندة للتجزئة والتقاط الصور التذكارية للمكرمين مع راعي الحفل.