"القرض الحسن".. منسوبو "التعليم" يحققون حلم تملك السكن

يقدم بتسهيلات ميسرة ويسدد على 10 سنوات.. ويناسب الجميع

قابل مواطنون ومختصون عقاريون إعلان الدولة عن تقديم قرض حسن لصالح منسوبي وزارة التعليم الراغبين في تملك مساكنهم، بترحيب كبير، مؤكدين أنه يمثل دعمًا جديدًا لأهداف "رؤية المملكة 2030"، وتلبية لحاجات قطاع عريض من أبناء الوطن.

ويمثل القرض الحسن، الذي أعلنت الحكومة أنه سيوجه لمنسوبي وزارة التعليم، ممن تجاوزت أعمارهم 40 عامًا، ويوجدون في قوائم الانتظار بالصندوق العقاري، وكذلك المسجلين لدى وزارة الاسكان، مساهمة إضافية من جانب الدولة في تحقيق أحلام أبنائها بتملك مساكنهم، بأسعار مناسبة للجميع.

وتتراوح قيمة القرض الحسن بين 75 ألف و 90 ألف ريال، حسب سن المستفيد، على أن يتم سداده دون فوائد على 10 أعوام بواقع من 625 ريالًا إلى 791 ريالًا شهريًا حسب قيمته، ما يخفف العبء عن منسوبي الوزارة، ويساعدهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الرئيس، المقدر بـ 500 ألف ريال.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أن قيمة القرض الحسن المقدم لمنسوبي التعليم ممن تقع أعمارهم ما بين 40 إلى 44 عاماً يبلغ 75 ألف ريال، ولمن يزيد عن 45 عاماً وحتى 49 عاماً 85 ألف ريال. أما من تتجاوز أعمارهم 50 عاماً فيحصلون على 95 ألف ريال.

وقال المعلم محمد ماضي السبيعي، من محافظة الخبر: المبادرة تعد لفتة رائدة من جانب الدولة لصالح المعلمين المتقدمين على برامج الإسكان، وأن التعاون بين وزارتي الإسكان والتعليم يمثل تطورًا مهمًا لصالح منسوبي "التعليم".

وأضاف: هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على المعلمين من الناحيتين المادية والمعنوية، والجانب الأخير هو الأهم؛ لكونه يعزز مكانة المعلم في المجتمع.

وأشار المعلم جاسم العبود، وهو من سكان مدينة الدمام، إلى أن فترة سداد القرض الحسن الذي خصص لمنسوبي التعليم بجانب الدعم الرئيس، تعتبر مدة مريحة خصوصًا أن القسط الشهري مناسب جداً لدخل المعلمين.

وأوضح أن المعلمين يقدرون هذه المبادرة الحكومية، التي تأتي ضمن خطط الدولة الشاملة لتلبية حاجات المواطنين بجميع فئاتهم.

وأردف: في كل مبادرة نجد أن المبادرات تصب في مصلحة المواطنين، وتؤكد سعي الحكومة لرفع نسبة تملك المساكن في جميع مناطق المملكة.

من جهته، أكد المختص في المجال العقاري، سعود بن إبراهيم الرشود، أن وزارة الإسكان تعمل، بجانب إطلاقها حلولًا سكنية متنوعة، على توقيع اتفاقيات مع القطاعات المدنية والعسكرية، من أجل تسهيل حصول منسوبيها على منتجاتها المختلفة.

وقال "الرشود": ذلك يدخل في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها الوزارة للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى، وتوفير الدعم والتسهيلات لهم لتملك المسكن الأول.

وأضاف: لفتة الوزارة للمعلمين محل تقدير كبير فهم بالفعل بناة المستقبل وبدعم مساعيهم في الحصول على المسكن المناسب من الأمور الإيجابية.

وأشاد "الرشود" بالقرض الحسن الذي يحدد بحسب الفئة العمرية وطريقة سداده، مؤكداً أنه يعد إضافة للدعم الرئيس البالغ 500 ألف ريال.

وقال: سيكون لهذا القرض أثر كبير بلا شك في ظل استفادة منسوبي التعليم منه، بجانب تمتعهم بالتسهيلات الأخرى التي تقدم لجميع المواطنين.

ورأى في إطلاق هذه المبادرة دليلًا يؤكد حرص الدولة على رفع نسبة التملك وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، يسمح لهم بشراء منتجات عقارية بأسعار تناسبهم وبجودة تلبي طموحاتهم.