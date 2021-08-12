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"بوكلين" يسير بشارع عام بمكة.. ألحق الضرر بالأسفلت وتم ضبطه وتغريم سائقه

دون مراعاة للحمولة مما أحدث تصدعات قد تضر إطارات المركبات

ضبطت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة "بوكلين" تسبب في إتلاف الطبقة الأسفلتية في أحد الطرق بمكة المكرمة.

وتسبب البوكلين في حدوث تصدعات في الأسفلت بأحد الشوارع، وهو ما قد يلحق الضرر بعجلات المركبات دون مراعاة للحمولة والتقيد بالأنظمة المرورية.

وتم حجز الآلية لإكمال اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على السائق.

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"بوكلين" يسير بشارع عام بمكة.. ألحق الضرر بالأسفلت وتم ضبطه وتغريم سائقه
سبق

ضبطت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة "بوكلين" تسبب في إتلاف الطبقة الأسفلتية في أحد الطرق بمكة المكرمة.

وتسبب البوكلين في حدوث تصدعات في الأسفلت بأحد الشوارع، وهو ما قد يلحق الضرر بعجلات المركبات دون مراعاة للحمولة والتقيد بالأنظمة المرورية.

وتم حجز الآلية لإكمال اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على السائق.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
11:05 AM

"بوكلين" يسير بشارع عام بمكة.. ألحق الضرر بالأسفلت وتم ضبطه وتغريم سائقه

دون مراعاة للحمولة مما أحدث تصدعات قد تضر إطارات المركبات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
6,264

ضبطت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة "بوكلين" تسبب في إتلاف الطبقة الأسفلتية في أحد الطرق بمكة المكرمة.

وتسبب البوكلين في حدوث تصدعات في الأسفلت بأحد الشوارع، وهو ما قد يلحق الضرر بعجلات المركبات دون مراعاة للحمولة والتقيد بالأنظمة المرورية.

وتم حجز الآلية لإكمال اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على السائق.

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