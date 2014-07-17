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مصادر لـ"سبق" تكشف حقيقة إبطال قنبلة بـ"حي البلد" بجدة : غير صحيح

حقيبة فارغة.. لا يوجد بها أي شيء

كشفت مصادر لـ"سبق" حقيقة ما تم تداوله عن إبطال قنبلة وُجدت في حقيبة بجوار أحد المصارف في شارع قابل بحي البلد في جدة.

وأوضحت المصادر أنه بعد تلقي البلاغ عن هذا الأمر، باشرت وحدة إبطال المتفجرات عملها، قبل أن يتضح أن الحقيبة فارغة ولا يوجد بها أي شيء.

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مصادر لـ"سبق" تكشف حقيقة إبطال قنبلة بـ"حي البلد" بجدة : غير صحيح
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" حقيقة ما تم تداوله عن إبطال قنبلة وُجدت في حقيبة بجوار أحد المصارف في شارع قابل بحي البلد في جدة.

وأوضحت المصادر أنه بعد تلقي البلاغ عن هذا الأمر، باشرت وحدة إبطال المتفجرات عملها، قبل أن يتضح أن الحقيبة فارغة ولا يوجد بها أي شيء.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
07:25 PM

مصادر لـ"سبق" تكشف حقيقة إبطال قنبلة بـ"حي البلد" بجدة : غير صحيح

حقيبة فارغة.. لا يوجد بها أي شيء

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
10,160

كشفت مصادر لـ"سبق" حقيقة ما تم تداوله عن إبطال قنبلة وُجدت في حقيبة بجوار أحد المصارف في شارع قابل بحي البلد في جدة.

وأوضحت المصادر أنه بعد تلقي البلاغ عن هذا الأمر، باشرت وحدة إبطال المتفجرات عملها، قبل أن يتضح أن الحقيبة فارغة ولا يوجد بها أي شيء.

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