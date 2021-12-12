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قائد القوات البحرية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون العسكري

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات السعودية وضباط البحرية الباكستانية

نيابة عن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، استقبل نائب قائد القوات البحرية اللـواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق البحري فيصل رسول، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته مقر قيادة القوات البحرية لحضور الاجتماع (التاسع) للجنة أركانات القوات البحرية السعودية الباكستانية.

وناقش الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية وضباط البحرية الباكستانية.

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قائد القوات البحرية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون العسكري
سبق

نيابة عن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، استقبل نائب قائد القوات البحرية اللـواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق البحري فيصل رسول، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته مقر قيادة القوات البحرية لحضور الاجتماع (التاسع) للجنة أركانات القوات البحرية السعودية الباكستانية.

وناقش الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية وضباط البحرية الباكستانية.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
10:19 AM

قائد القوات البحرية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون العسكري

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات السعودية وضباط البحرية الباكستانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابة عن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، استقبل نائب قائد القوات البحرية اللـواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، نائب رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق البحري فيصل رسول، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته مقر قيادة القوات البحرية لحضور الاجتماع (التاسع) للجنة أركانات القوات البحرية السعودية الباكستانية.

وناقش الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية وضباط البحرية الباكستانية.

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