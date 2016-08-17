النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استجابة لدعوة "التحالف" .. وحدات "الانتقالي" تبدأ الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في عدن

قيادة القوات المشتركة تدعو إلى استمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج

إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (6 ذو الحجة 1440هـ)، وما تضمنه من رفض التطورات في (عدن) ودعوة الأطراف والمكونات كافة، إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة، والبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (9 ذو الحجة 1440 هـ) بطلب وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) اعتباراً من الساعة (01:00) من صباح السبت (10 ذو الحجة 1440 هـ) ودعوة كل المكونات والتشكيلات العسكرية من "الانتقالي" وقوات الحزام الأمني، إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الفترة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.. فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تثمّن استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس في أثناء الأزمة وتغليبها مصالح الشعب اليمني، ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها، كما تثمّن استجابة "الانتقالي" في (عدن) لدعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، وبدأها اليوم بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقار الحكومة اليمنية وبإشراف من "التحالف".

في هذا السياق تدعو قيادة القوات المشتركة، إلى استمرار التهدئة وضبط النفس، ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سوياً لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية كالميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، و"داعش".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استجابة لدعوة "التحالف" .. وحدات "الانتقالي" تبدأ الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في عدن
سبق

إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (6 ذو الحجة 1440هـ)، وما تضمنه من رفض التطورات في (عدن) ودعوة الأطراف والمكونات كافة، إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة، والبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (9 ذو الحجة 1440 هـ) بطلب وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) اعتباراً من الساعة (01:00) من صباح السبت (10 ذو الحجة 1440 هـ) ودعوة كل المكونات والتشكيلات العسكرية من "الانتقالي" وقوات الحزام الأمني، إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الفترة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.. فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تثمّن استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس في أثناء الأزمة وتغليبها مصالح الشعب اليمني، ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها، كما تثمّن استجابة "الانتقالي" في (عدن) لدعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، وبدأها اليوم بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقار الحكومة اليمنية وبإشراف من "التحالف".

في هذا السياق تدعو قيادة القوات المشتركة، إلى استمرار التهدئة وضبط النفس، ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سوياً لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية كالميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، و"داعش".

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:16 AM

استجابة لدعوة "التحالف" .. وحدات "الانتقالي" تبدأ الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في عدن

قيادة القوات المشتركة تدعو إلى استمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,578

إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (6 ذو الحجة 1440هـ)، وما تضمنه من رفض التطورات في (عدن) ودعوة الأطراف والمكونات كافة، إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة، والبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (9 ذو الحجة 1440 هـ) بطلب وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) اعتباراً من الساعة (01:00) من صباح السبت (10 ذو الحجة 1440 هـ) ودعوة كل المكونات والتشكيلات العسكرية من "الانتقالي" وقوات الحزام الأمني، إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الفترة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.. فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تثمّن استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس في أثناء الأزمة وتغليبها مصالح الشعب اليمني، ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها، كما تثمّن استجابة "الانتقالي" في (عدن) لدعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، وبدأها اليوم بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقار الحكومة اليمنية وبإشراف من "التحالف".

في هذا السياق تدعو قيادة القوات المشتركة، إلى استمرار التهدئة وضبط النفس، ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سوياً لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية كالميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، و"داعش".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,907
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,823
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,793
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,920

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة