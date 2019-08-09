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إجراء فوري من "الصحة" يُنقذ حاجاً من الجلطة .. ووزير أردني يشيد بـ "سرعة الاستجابة" للحالات الطارئة

أنقذت "الصحة"، بفضل الله تعالى، حاجاً أردنياً تعرَّض لأزمة قلبية مفاجئة.

وتحدث الحاج "ضيف الله"؛ عن حالته؛ مشيراً إلى أنه شعر بأعراض الجلطة فجراً، وعلى الفور تمّ استقباله في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، وأجريت له عملية قسطرة قلبية بشكلٍ فوري وتحسّنت حالته.

من جهته، أشاد وزير الأوقاف والمقدّسات الإسلامية في الأردن الدكتور عبدالناصر أبو البصل، بالخدمات الصحية التي تقدمها "الصحة"، وقال بعد زيارته للحاج الأردني: "زرت عدداً من المستشفيات وشاهدت بنفسي التجهيزات المتقدمة والكوادر المؤهلة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمة اللازمة لها، وهذا يدل على وجود خطط متقنة، والتقدم الكبير للخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية، نقدم الشكر للحكومة السعودية، ولـ (الصحة)، ولجميع كوادرها، لدينا حالة في مدينة الملك عبدالله الطبية، ورأينا سرعة الاستجابة لها وإجراء اللازم والخدمة الكبيرة التي قُدِّمت لها، نسأل الله أن يحفظ هذا البلد ويجزيكم كل خير".

من جهته، قدّم أمين عام وزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول؛ شكره للحكومة السعودية وللكوادر الطبية والتمريضية في وزارة الصحة السعودية؛ مشيداً بالجهود التي تُقدَّم لضيوف الرحمن.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجراء فوري من "الصحة" يُنقذ حاجاً من الجلطة .. ووزير أردني يشيد بـ "سرعة الاستجابة" للحالات الطارئة
سبق

أنقذت "الصحة"، بفضل الله تعالى، حاجاً أردنياً تعرَّض لأزمة قلبية مفاجئة.

وتحدث الحاج "ضيف الله"؛ عن حالته؛ مشيراً إلى أنه شعر بأعراض الجلطة فجراً، وعلى الفور تمّ استقباله في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، وأجريت له عملية قسطرة قلبية بشكلٍ فوري وتحسّنت حالته.

من جهته، أشاد وزير الأوقاف والمقدّسات الإسلامية في الأردن الدكتور عبدالناصر أبو البصل، بالخدمات الصحية التي تقدمها "الصحة"، وقال بعد زيارته للحاج الأردني: "زرت عدداً من المستشفيات وشاهدت بنفسي التجهيزات المتقدمة والكوادر المؤهلة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمة اللازمة لها، وهذا يدل على وجود خطط متقنة، والتقدم الكبير للخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية، نقدم الشكر للحكومة السعودية، ولـ (الصحة)، ولجميع كوادرها، لدينا حالة في مدينة الملك عبدالله الطبية، ورأينا سرعة الاستجابة لها وإجراء اللازم والخدمة الكبيرة التي قُدِّمت لها، نسأل الله أن يحفظ هذا البلد ويجزيكم كل خير".

من جهته، قدّم أمين عام وزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول؛ شكره للحكومة السعودية وللكوادر الطبية والتمريضية في وزارة الصحة السعودية؛ مشيداً بالجهود التي تُقدَّم لضيوف الرحمن.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
03:21 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
04:56 PM

إجراء فوري من "الصحة" يُنقذ حاجاً من الجلطة .. ووزير أردني يشيد بـ "سرعة الاستجابة" للحالات الطارئة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
2,968

أنقذت "الصحة"، بفضل الله تعالى، حاجاً أردنياً تعرَّض لأزمة قلبية مفاجئة.

وتحدث الحاج "ضيف الله"؛ عن حالته؛ مشيراً إلى أنه شعر بأعراض الجلطة فجراً، وعلى الفور تمّ استقباله في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، وأجريت له عملية قسطرة قلبية بشكلٍ فوري وتحسّنت حالته.

من جهته، أشاد وزير الأوقاف والمقدّسات الإسلامية في الأردن الدكتور عبدالناصر أبو البصل، بالخدمات الصحية التي تقدمها "الصحة"، وقال بعد زيارته للحاج الأردني: "زرت عدداً من المستشفيات وشاهدت بنفسي التجهيزات المتقدمة والكوادر المؤهلة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمة اللازمة لها، وهذا يدل على وجود خطط متقنة، والتقدم الكبير للخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية، نقدم الشكر للحكومة السعودية، ولـ (الصحة)، ولجميع كوادرها، لدينا حالة في مدينة الملك عبدالله الطبية، ورأينا سرعة الاستجابة لها وإجراء اللازم والخدمة الكبيرة التي قُدِّمت لها، نسأل الله أن يحفظ هذا البلد ويجزيكم كل خير".

من جهته، قدّم أمين عام وزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول؛ شكره للحكومة السعودية وللكوادر الطبية والتمريضية في وزارة الصحة السعودية؛ مشيداً بالجهود التي تُقدَّم لضيوف الرحمن.

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