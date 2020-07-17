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"الصحة" تعلن تسجيل 2613 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 245851

حائل تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تضمنت 7 حالات بمحافظة بقعاء و4 بالحائط

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الجمعة، 76 حالة إيجابية بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليصل الإجمالي إلى 3080 حالة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 63 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، و 4 حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الجمعة، 76 حالة إيجابية بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليصل الإجمالي إلى 3080 حالة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 63 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، و 4 حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
03:52 PM

حائل تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تضمنت 7 حالات بمحافظة بقعاء و4 بالحائط

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منصور الشلاقي - حائل
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354

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الجمعة، 76 حالة إيجابية بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليصل الإجمالي إلى 3080 حالة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 63 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، و 4 حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

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