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إعفاء أم استقالة.. رئيس مجلس "بر الليث" يكشف مصير مديرها

حسابات ومعرفات روّجت بمواقع التواصل ومدة الخدمة 5 سنوات

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث، عباس بن محمد المهابي، أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إعفاء مدير عام الجمعية نايف المهابي عارٍ من الصحة.

وتفصيلًا؛ قال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالليث عباس المهابي، في تصريح خاص لـ"سبق" ردًّا على بعض ما أثير من بعض الحسابات حول إعفاء مدير عام الجمعية: "تقدم مدير الجمعية نايف المهابي بعد خمس سنوات قضاها مديرًا عامًّا للجمعية، باستقالة؛ وليس إعفاءً كما أشيع".

وكشف أن أسباب الاستقالة التي قوبلت بالرفض في بداية الأمر من قِبَل أعضاء مجلس الإدارة، والتي تقدم بها مدير عام الجمعية؛ تعود لظروفه الصحية؛ مؤكدًا أنه تم تكليف المهندس يحيى المهابي بأعمال مدير الجمعية حتى إشعار آخر.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لـ"نايف المهابي" على ما بذله من جهود طيلة عمله مديرًا للجمعية؛ داعيًا الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت حسابات ومعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل محافظة الليث، قد روّجت لخبر إعفاء مدير عام جمعية البر الخيرية بالليث؛ وهو ما نفاه رئيس مجلس إدارة الجمعية جملةً وتفصيلًا؛ مؤكدًا أنه تقدم باستقاله وليس إعفاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعفاء أم استقالة.. رئيس مجلس "بر الليث" يكشف مصير مديرها
سبق

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث، عباس بن محمد المهابي، أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إعفاء مدير عام الجمعية نايف المهابي عارٍ من الصحة.

وتفصيلًا؛ قال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالليث عباس المهابي، في تصريح خاص لـ"سبق" ردًّا على بعض ما أثير من بعض الحسابات حول إعفاء مدير عام الجمعية: "تقدم مدير الجمعية نايف المهابي بعد خمس سنوات قضاها مديرًا عامًّا للجمعية، باستقالة؛ وليس إعفاءً كما أشيع".

وكشف أن أسباب الاستقالة التي قوبلت بالرفض في بداية الأمر من قِبَل أعضاء مجلس الإدارة، والتي تقدم بها مدير عام الجمعية؛ تعود لظروفه الصحية؛ مؤكدًا أنه تم تكليف المهندس يحيى المهابي بأعمال مدير الجمعية حتى إشعار آخر.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لـ"نايف المهابي" على ما بذله من جهود طيلة عمله مديرًا للجمعية؛ داعيًا الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت حسابات ومعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل محافظة الليث، قد روّجت لخبر إعفاء مدير عام جمعية البر الخيرية بالليث؛ وهو ما نفاه رئيس مجلس إدارة الجمعية جملةً وتفصيلًا؛ مؤكدًا أنه تقدم باستقاله وليس إعفاء.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:06 PM

إعفاء أم استقالة.. رئيس مجلس "بر الليث" يكشف مصير مديرها

حسابات ومعرفات روّجت بمواقع التواصل ومدة الخدمة 5 سنوات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
2,828

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث، عباس بن محمد المهابي، أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إعفاء مدير عام الجمعية نايف المهابي عارٍ من الصحة.

وتفصيلًا؛ قال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالليث عباس المهابي، في تصريح خاص لـ"سبق" ردًّا على بعض ما أثير من بعض الحسابات حول إعفاء مدير عام الجمعية: "تقدم مدير الجمعية نايف المهابي بعد خمس سنوات قضاها مديرًا عامًّا للجمعية، باستقالة؛ وليس إعفاءً كما أشيع".

وكشف أن أسباب الاستقالة التي قوبلت بالرفض في بداية الأمر من قِبَل أعضاء مجلس الإدارة، والتي تقدم بها مدير عام الجمعية؛ تعود لظروفه الصحية؛ مؤكدًا أنه تم تكليف المهندس يحيى المهابي بأعمال مدير الجمعية حتى إشعار آخر.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لـ"نايف المهابي" على ما بذله من جهود طيلة عمله مديرًا للجمعية؛ داعيًا الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت حسابات ومعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل محافظة الليث، قد روّجت لخبر إعفاء مدير عام جمعية البر الخيرية بالليث؛ وهو ما نفاه رئيس مجلس إدارة الجمعية جملةً وتفصيلًا؛ مؤكدًا أنه تقدم باستقاله وليس إعفاء.

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