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اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان بمجلس التعاون تعقد اجتماعها بالرياض

تعزيزًا للتكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بالدول الخليجية

عقدت اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون اجتماعها بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم.

جاء ذلك بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد بن علي حميد آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وأتى الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير واعتماد خطة اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك للعام 2022م، والمساهمة في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان بمجلس التعاون تعقد اجتماعها بالرياض
سبق

عقدت اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون اجتماعها بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم.

جاء ذلك بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد بن علي حميد آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وأتى الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير واعتماد خطة اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك للعام 2022م، والمساهمة في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
03:22 PM

اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان بمجلس التعاون تعقد اجتماعها بالرياض

تعزيزًا للتكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بالدول الخليجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون اجتماعها بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم.

جاء ذلك بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد بن علي حميد آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وأتى الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير واعتماد خطة اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك للعام 2022م، والمساهمة في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

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