النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة المكرمة.. مطالبات بتخفيض أسعار المياه المعبأة قبيل رفعها في ذي الحجة

لعدم وجود أعداد كبيرة في موسم الحج.. وتزيد بنسبة 100%

طالب عدد من سكان مكة الذين يستخدمون السقيا، أن تنظر شركة المياه الوطنية في تسعيرة المياه هذا الموسم، خاصة مع عدم وجود أعداد كبيرة في موسم حج هذا العام.

وترتفع التسعيرة الموسمية المياه المعبأة عبر أشياب العاصمة المقدسة، مع بداية شهر ذي الحجة من كل عام وحتى 15 محرم بنسبة 100%.

ويبلغ سعر التريلا حمولة 30 طناً في الأيام العادية 207 ريالات، ويصل سعرها أول أيام شهر ذي الحجة إلى 517 ريالا للشريحة الأولى.

وزادت الشريحة الثانية من 241 ريالاً إلى 575 ريالاً، والشريحة الثالثة من 276 إلى 632 ريالاً، والشريحة الرابعة من 368 إلى 690 ريالاً، مع إضافة 30 ريالاً للأماكن المرتفعة، وخمسة ريالات لكل 15 متراً من الليات على السعر المحدد لكل شريحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرمة.. مطالبات بتخفيض أسعار المياه المعبأة قبيل رفعها في ذي الحجة
سبق

طالب عدد من سكان مكة الذين يستخدمون السقيا، أن تنظر شركة المياه الوطنية في تسعيرة المياه هذا الموسم، خاصة مع عدم وجود أعداد كبيرة في موسم حج هذا العام.

وترتفع التسعيرة الموسمية المياه المعبأة عبر أشياب العاصمة المقدسة، مع بداية شهر ذي الحجة من كل عام وحتى 15 محرم بنسبة 100%.

ويبلغ سعر التريلا حمولة 30 طناً في الأيام العادية 207 ريالات، ويصل سعرها أول أيام شهر ذي الحجة إلى 517 ريالا للشريحة الأولى.

وزادت الشريحة الثانية من 241 ريالاً إلى 575 ريالاً، والشريحة الثالثة من 276 إلى 632 ريالاً، والشريحة الرابعة من 368 إلى 690 ريالاً، مع إضافة 30 ريالاً للأماكن المرتفعة، وخمسة ريالات لكل 15 متراً من الليات على السعر المحدد لكل شريحة.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
03:11 PM

مكة المكرمة.. مطالبات بتخفيض أسعار المياه المعبأة قبيل رفعها في ذي الحجة

لعدم وجود أعداد كبيرة في موسم الحج.. وتزيد بنسبة 100%

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
6,634

طالب عدد من سكان مكة الذين يستخدمون السقيا، أن تنظر شركة المياه الوطنية في تسعيرة المياه هذا الموسم، خاصة مع عدم وجود أعداد كبيرة في موسم حج هذا العام.

وترتفع التسعيرة الموسمية المياه المعبأة عبر أشياب العاصمة المقدسة، مع بداية شهر ذي الحجة من كل عام وحتى 15 محرم بنسبة 100%.

ويبلغ سعر التريلا حمولة 30 طناً في الأيام العادية 207 ريالات، ويصل سعرها أول أيام شهر ذي الحجة إلى 517 ريالا للشريحة الأولى.

وزادت الشريحة الثانية من 241 ريالاً إلى 575 ريالاً، والشريحة الثالثة من 276 إلى 632 ريالاً، والشريحة الرابعة من 368 إلى 690 ريالاً، مع إضافة 30 ريالاً للأماكن المرتفعة، وخمسة ريالات لكل 15 متراً من الليات على السعر المحدد لكل شريحة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة