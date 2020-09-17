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"كورونا" يستفحل في إسرائيل.. ويرغمها على إغلاق المدارس

تجاوز الإصابات 4500 حالة يومياً

أغلقت إسرائيل المدارس اليوم (الخميس)، قبل يوم واحد من فرض البلاد إجراءات عزل عام للمرة الثانية، وذلك مع تجاوز حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا 4500 يومياً.

وتتزامن إجراءات العزل العام الجديدة المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع مع بدء رأس السنة اليهودية، التي تعرف هناك بكونها فترة للتجمعات العائلية الكبيرة، وفقاً لـ"رويترز".

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الإسرائيليين عدم البعد بما يتجاوز 500 متر عن محيط منازلهم، مع استثناءات لبعض الأنشطة كالانتقال إلى العمل، والتسوق لشراء الضروريات والتمشي في الهواء الطلق لممارسة الرياضة، وسيُسمح بفتح أماكن العمل بشكل محدود.

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"كورونا" يستفحل في إسرائيل.. ويرغمها على إغلاق المدارس
سبق

أغلقت إسرائيل المدارس اليوم (الخميس)، قبل يوم واحد من فرض البلاد إجراءات عزل عام للمرة الثانية، وذلك مع تجاوز حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا 4500 يومياً.

وتتزامن إجراءات العزل العام الجديدة المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع مع بدء رأس السنة اليهودية، التي تعرف هناك بكونها فترة للتجمعات العائلية الكبيرة، وفقاً لـ"رويترز".

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الإسرائيليين عدم البعد بما يتجاوز 500 متر عن محيط منازلهم، مع استثناءات لبعض الأنشطة كالانتقال إلى العمل، والتسوق لشراء الضروريات والتمشي في الهواء الطلق لممارسة الرياضة، وسيُسمح بفتح أماكن العمل بشكل محدود.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
07:39 PM

"كورونا" يستفحل في إسرائيل.. ويرغمها على إغلاق المدارس

تجاوز الإصابات 4500 حالة يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت إسرائيل المدارس اليوم (الخميس)، قبل يوم واحد من فرض البلاد إجراءات عزل عام للمرة الثانية، وذلك مع تجاوز حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا 4500 يومياً.

وتتزامن إجراءات العزل العام الجديدة المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع مع بدء رأس السنة اليهودية، التي تعرف هناك بكونها فترة للتجمعات العائلية الكبيرة، وفقاً لـ"رويترز".

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الإسرائيليين عدم البعد بما يتجاوز 500 متر عن محيط منازلهم، مع استثناءات لبعض الأنشطة كالانتقال إلى العمل، والتسوق لشراء الضروريات والتمشي في الهواء الطلق لممارسة الرياضة، وسيُسمح بفتح أماكن العمل بشكل محدود.

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