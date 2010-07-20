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وزير الداخلية يلتقي مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج

نقل تحيات القيادة ونوه بالجهود المبذولة

نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات القيادة الرشيدة وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هـ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد وزير الداخلية خلال لقائه بمديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج بمقر وزارة الداخلية في منى، اليوم؛ أن ما يتم تحقيقه من نجاح في تنفيذ خطط أمن حج هذا العام 1442هـ يأتي بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعمهما المستمرّ بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن اعتزازه بالجهود المشرفة غير المستغربة التي يؤديها جميع رجال الأمن وزملاؤهم من رئاسة أمن الدولة والجهات المدنية المشاركين في أعمال حج هذا العام، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في توفير وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وما لمسه من التزام حجاج بيت الله الحرام بالتنظيمات والتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا مما أسهم في المحافظة على سلامتهم وتيسير وتسهيل أداء نسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

ونوه وزير الداخلية إلى ما يتم تقديمه من جهود في سبيل خدمة الحجاج في المدينتين المقدستين بإشراف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبيهما.

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وزير الداخلية يلتقي مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج
سبق

نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات القيادة الرشيدة وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هـ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد وزير الداخلية خلال لقائه بمديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج بمقر وزارة الداخلية في منى، اليوم؛ أن ما يتم تحقيقه من نجاح في تنفيذ خطط أمن حج هذا العام 1442هـ يأتي بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعمهما المستمرّ بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن اعتزازه بالجهود المشرفة غير المستغربة التي يؤديها جميع رجال الأمن وزملاؤهم من رئاسة أمن الدولة والجهات المدنية المشاركين في أعمال حج هذا العام، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في توفير وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وما لمسه من التزام حجاج بيت الله الحرام بالتنظيمات والتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا مما أسهم في المحافظة على سلامتهم وتيسير وتسهيل أداء نسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

ونوه وزير الداخلية إلى ما يتم تقديمه من جهود في سبيل خدمة الحجاج في المدينتين المقدستين بإشراف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبيهما.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
07:06 PM

وزير الداخلية يلتقي مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج

نقل تحيات القيادة ونوه بالجهود المبذولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات القيادة الرشيدة وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هـ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد وزير الداخلية خلال لقائه بمديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج بمقر وزارة الداخلية في منى، اليوم؛ أن ما يتم تحقيقه من نجاح في تنفيذ خطط أمن حج هذا العام 1442هـ يأتي بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعمهما المستمرّ بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن اعتزازه بالجهود المشرفة غير المستغربة التي يؤديها جميع رجال الأمن وزملاؤهم من رئاسة أمن الدولة والجهات المدنية المشاركين في أعمال حج هذا العام، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في توفير وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وما لمسه من التزام حجاج بيت الله الحرام بالتنظيمات والتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا مما أسهم في المحافظة على سلامتهم وتيسير وتسهيل أداء نسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

ونوه وزير الداخلية إلى ما يتم تقديمه من جهود في سبيل خدمة الحجاج في المدينتين المقدستين بإشراف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبيهما.

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