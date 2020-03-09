تطور جديد بقضية "نسيم حبتور" .. طلب فحص DNA مستقلاً بالرياض يضم هؤلاء

محاميه لـ"سبق": يتضمن ترتيب إجراءاته وطريقته المناسبة المرضية .. نسعى للتوافق

تقدّم الدكتور سعد بن شايع؛ محامي نوري الحبتور؛ والد المفقود "نسيم"؛ إلى شرطة المنطقة الشرقية، صباح أمس، لترتيب إجراءات فحص DNA وطريقته المناسبة للجميع والمطمئنة لكل الأطراف بعد موافقة أمير الشرقية، على طلب والد نسيم؛ بإعادة الفحص قبل أيام.

وطالب كذلك بفحص البصمة الوراثية لوالد ووالدة نسيم مع الشاب "طلال" الذي دار حوله الجدل أخيراً.

وقال المحامي لـ"سبق": "تقدّمنا صباح أمس بطلب يتضمن ترتيب إجراءات الفحص وطريقته المناسبة المرضية للطرفين".

وأكّد: "طالبنا كذلك بفحص والديّ نسيم؛ وطلال؛ فحصاً مستقلاً لدى جهة جديدة لاعتبارات نفسية ومعنوية، على أن يكون الفحص الجديد بالرياض حتى تخرج النتائج من جهتين مختلفتين".

وعن لقائه الوكيل الشرعي للعائلة الأخرى أوضح: "تناقشنا على التوافق على الأمر فنحن نسعى للتوافق على ذلك، وتفاهمنا أيضاً على أي آليّة تتخذ طالما تحقق الاطمئنان للجميع".

وعن إصرار والد نسيم؛ على إجراء البصمة الوراثية، رد قائلاً: "من حقه ذلك وكل شيء وارد، وإذا ثبت أنه ليس نسيم، فكل شخص يمارس حياته الطبيعية، وكل الطرفين حفِظ حقه، ومنها كذلك حتى يقتنع ذوو نسيم ويبحثوا عن ابنهم في جهة أخرى؛ لعل الله يفرّج هَمهم".