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"التعليم" تصدر دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم

بعد الأمر السامي الكريم بفتح الاستثمار الأجنبي في القطاع

صدر عن وزارة التعليم مؤخرًا دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم (أهلي - عالمي - جاليات - معاهد ومراكز)، باللغتين العربية والإنجليزية ليتسنى للمستثمر الأجنبي الإفادة منه بعد أن قامت وزارة التعليم بتنفيذ الأمر السامي الكريم بفتح الاستثمار الأجنبي في التعليم، وفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويتضمن الدليل حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار بقطاع التعليم، والشروط والضوابط من حيث أهلية المستثمر، وشروط المؤسسات والشركات، إضافة إلى شروط تجهيزات المدارس، والمعاهد والمراكز، وكذلك الاشتراطات التي يلتزم بها طالب ترخيص (مدرسة أهلية / عالمية) لذوي الاحتياجات الخاصة (تربية خاصة).
ويرصد الدليل ثمانية أنشطة ترخص لها وزارة التعليم، وفق اشتراطات واضحة، تدخل تحتها أنواع التراخيص الموجهة للمدارس الأهلية، والمدارس العالمية، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي، إضافة إلى معاهد اللغة الإنجليزية، ومعاهد تعليم الخط العربي، ومدارس الجاليات.
وتحت عنوان "رحلة المستثمر" يتعرف المستفيد على خطوات الحصول على الترخيص النهائي، انطلاقًا من المنصة الميسرة الإلكترونية للمستثمرين، متضمنة المدخلات، والمخرجات، والوقت المستغرق لكل عملية إلكترونية، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، والعالمية، ورياض الأطفال، والمجالات التي يتم خلالها تكريم المدارس المميزة من حيث تفوق طلابها، والعناية باختيار المعلمين وتدريبهم ورعايتهم الاجتماعية، والحرص على تشغيل الكفاءات الوظيفية، والتميز بالتجارب الإبداعية المبتكرة التي تخدم التعليم، وضبط الجودة والنوعية لتحقيق المستويات العليا في الإدارة، والبرامج الإثرائية التي تقدمها المدرسة، والخدمات المقدمة للمجتمع .

للاطلاع على التفاصيل :

- رابط النسخة العربية /

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/inv-guide.pdf

- رابط النسخة الإنجليزية /

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/in-g-english.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تصدر دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم
سبق

صدر عن وزارة التعليم مؤخرًا دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم (أهلي - عالمي - جاليات - معاهد ومراكز)، باللغتين العربية والإنجليزية ليتسنى للمستثمر الأجنبي الإفادة منه بعد أن قامت وزارة التعليم بتنفيذ الأمر السامي الكريم بفتح الاستثمار الأجنبي في التعليم، وفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويتضمن الدليل حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار بقطاع التعليم، والشروط والضوابط من حيث أهلية المستثمر، وشروط المؤسسات والشركات، إضافة إلى شروط تجهيزات المدارس، والمعاهد والمراكز، وكذلك الاشتراطات التي يلتزم بها طالب ترخيص (مدرسة أهلية / عالمية) لذوي الاحتياجات الخاصة (تربية خاصة).
ويرصد الدليل ثمانية أنشطة ترخص لها وزارة التعليم، وفق اشتراطات واضحة، تدخل تحتها أنواع التراخيص الموجهة للمدارس الأهلية، والمدارس العالمية، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي، إضافة إلى معاهد اللغة الإنجليزية، ومعاهد تعليم الخط العربي، ومدارس الجاليات.
وتحت عنوان "رحلة المستثمر" يتعرف المستفيد على خطوات الحصول على الترخيص النهائي، انطلاقًا من المنصة الميسرة الإلكترونية للمستثمرين، متضمنة المدخلات، والمخرجات، والوقت المستغرق لكل عملية إلكترونية، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، والعالمية، ورياض الأطفال، والمجالات التي يتم خلالها تكريم المدارس المميزة من حيث تفوق طلابها، والعناية باختيار المعلمين وتدريبهم ورعايتهم الاجتماعية، والحرص على تشغيل الكفاءات الوظيفية، والتميز بالتجارب الإبداعية المبتكرة التي تخدم التعليم، وضبط الجودة والنوعية لتحقيق المستويات العليا في الإدارة، والبرامج الإثرائية التي تقدمها المدرسة، والخدمات المقدمة للمجتمع .

للاطلاع على التفاصيل :

- رابط النسخة العربية /

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/inv-guide.pdf

- رابط النسخة الإنجليزية /

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/in-g-english.pdf
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
07:53 PM

"التعليم" تصدر دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم

بعد الأمر السامي الكريم بفتح الاستثمار الأجنبي في القطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر عن وزارة التعليم مؤخرًا دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم (أهلي - عالمي - جاليات - معاهد ومراكز)، باللغتين العربية والإنجليزية ليتسنى للمستثمر الأجنبي الإفادة منه بعد أن قامت وزارة التعليم بتنفيذ الأمر السامي الكريم بفتح الاستثمار الأجنبي في التعليم، وفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويتضمن الدليل حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار بقطاع التعليم، والشروط والضوابط من حيث أهلية المستثمر، وشروط المؤسسات والشركات، إضافة إلى شروط تجهيزات المدارس، والمعاهد والمراكز، وكذلك الاشتراطات التي يلتزم بها طالب ترخيص (مدرسة أهلية / عالمية) لذوي الاحتياجات الخاصة (تربية خاصة).
ويرصد الدليل ثمانية أنشطة ترخص لها وزارة التعليم، وفق اشتراطات واضحة، تدخل تحتها أنواع التراخيص الموجهة للمدارس الأهلية، والمدارس العالمية، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي، إضافة إلى معاهد اللغة الإنجليزية، ومعاهد تعليم الخط العربي، ومدارس الجاليات.
وتحت عنوان "رحلة المستثمر" يتعرف المستفيد على خطوات الحصول على الترخيص النهائي، انطلاقًا من المنصة الميسرة الإلكترونية للمستثمرين، متضمنة المدخلات، والمخرجات، والوقت المستغرق لكل عملية إلكترونية، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، والعالمية، ورياض الأطفال، والمجالات التي يتم خلالها تكريم المدارس المميزة من حيث تفوق طلابها، والعناية باختيار المعلمين وتدريبهم ورعايتهم الاجتماعية، والحرص على تشغيل الكفاءات الوظيفية، والتميز بالتجارب الإبداعية المبتكرة التي تخدم التعليم، وضبط الجودة والنوعية لتحقيق المستويات العليا في الإدارة، والبرامج الإثرائية التي تقدمها المدرسة، والخدمات المقدمة للمجتمع .

للاطلاع على التفاصيل :

- رابط النسخة العربية /

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/inv-guide.pdf

- رابط النسخة الإنجليزية /

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/in-g-english.pdf

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