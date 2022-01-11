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أمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

نفّذت أكثر من 1200 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1232 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن ضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 11 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

من ناحية أخرى، تمكنت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة، أمس، من ضبط (4) شاحنات تحتوي على البطاطس الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ويقدر وزنها بنحو 100 طن، كانت معدّة للتوزيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وأوقفت على الفور، وتم فرزها من قبل المراقبين الصحيين.

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أمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1232 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن ضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 11 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

من ناحية أخرى، تمكنت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة، أمس، من ضبط (4) شاحنات تحتوي على البطاطس الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ويقدر وزنها بنحو 100 طن، كانت معدّة للتوزيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وأوقفت على الفور، وتم فرزها من قبل المراقبين الصحيين.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
03:03 PM

أمانة الشرقية تضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

نفّذت أكثر من 1200 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1232 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن ضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 11 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

من ناحية أخرى، تمكنت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة، أمس، من ضبط (4) شاحنات تحتوي على البطاطس الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ويقدر وزنها بنحو 100 طن، كانت معدّة للتوزيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وأوقفت على الفور، وتم فرزها من قبل المراقبين الصحيين.

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142 مليون ..

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