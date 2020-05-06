هذه توقعات "المسند" لهطولات الرياض.. ويؤكّد: "الماطرة مستمرة"

قال: تنشط الرياح الغربية وقد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية ـ ولله الحمد ـ مستمرة منذ عدة أيام على الجزء الجنوبي الغربي من #السعودية، واليوم متوقع أن تستمر فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير وقد تمتد الحالة ناحية منطقة #الرياض.

وأضاف، الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية، وقد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة، خاصة في المناطق الشمالية.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد وجريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، نجران؛ تمتد إلى منطقة الرياض.. كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة وشرقها، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ تمتد إلى القصيم وأجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.