النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
زفّ بشرى انخفاض معدل الوفيات وأن 96% من اسرة العناية المركزة شاغرة

وزير الصحة: اطمئنوا .. أنتم في السعودية تحت ظل قيادة جعلت صحة الانسان أولاً

هذه توقعات "المسند" لهطولات الرياض.. ويؤكّد: "الماطرة مستمرة"

قال: تنشط الرياح الغربية وقد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية ـ ولله الحمد ـ مستمرة منذ عدة أيام على الجزء الجنوبي الغربي من #السعودية، واليوم متوقع أن تستمر فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير وقد تمتد الحالة ناحية منطقة #الرياض.

وأضاف، الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية، وقد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة، خاصة في المناطق الشمالية.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد وجريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، نجران؛ تمتد إلى منطقة الرياض.. كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة وشرقها، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ تمتد إلى القصيم وأجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هذه توقعات "المسند" لهطولات الرياض.. ويؤكّد: "الماطرة مستمرة"
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية ـ ولله الحمد ـ مستمرة منذ عدة أيام على الجزء الجنوبي الغربي من #السعودية، واليوم متوقع أن تستمر فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير وقد تمتد الحالة ناحية منطقة #الرياض.

وأضاف، الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية، وقد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة، خاصة في المناطق الشمالية.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد وجريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، نجران؛ تمتد إلى منطقة الرياض.. كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة وشرقها، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ تمتد إلى القصيم وأجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:27 AM

هذه توقعات "المسند" لهطولات الرياض.. ويؤكّد: "الماطرة مستمرة"

قال: تنشط الرياح الغربية وقد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,120

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية ـ ولله الحمد ـ مستمرة منذ عدة أيام على الجزء الجنوبي الغربي من #السعودية، واليوم متوقع أن تستمر فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير وقد تمتد الحالة ناحية منطقة #الرياض.

وأضاف، الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية، وقد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة، خاصة في المناطق الشمالية.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد وجريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، نجران؛ تمتد إلى منطقة الرياض.. كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة وشرقها، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ تمتد إلى القصيم وأجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,929
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,759
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,090
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,018

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة