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"الخطوط السعودية" تعقّم طائراتها بتقنية أشعة UVC فوق البنفسجية

حرصاً منها على توفير وسائل السلامة والوقاية لضيوفها وموظفيها

بدأت الخطوط السعودية استخدام أشعة UVC فوق البنفسجية لتعقيم طائراتها، وهي إحدى أحدث تقنيات التعقيم، بالتعاون مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، ويأتي ذلك حرصاً من الناقل الوطني على توفير كل وسائل السلامة والوقاية لضيوفها وموظفيها.

التقنية الجديدة تعمل من خلال إطلاق أشعة فوق بنفسجية؛ لتعقيم أسطح المقصورة، حيث يمكن تعقيم مقصورة متوسطة الحجم بالكامل خلال أقل من عشر دقائق، كما أن للجهاز المستعمل في التعقيم القدرة على تعقيم جانبي المقصورة في نفس الوقت، وبذلك تجمع هذه التقنية بين الكفاءة وسرعة الإنجاز، وهي تعد خطوة ضمن سلسلة من عمليات التعقيم التي تقوم بها "السعودية" لتأمين أعلى معايير السلامة.

وكانت "السعودية" قد بادرت بتطبيق جملة من الإجراءات الوقائية؛ حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما يشمل جميع مراحل السفر للضيوف سواء عند تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وكذلك في صالات المغادرة بالمطارات وعند التصعيد إلى الطائرات وأثناء الرحلة وحتى الوصول بسلامة الله ومغادرة الضيوف الطائرة ثم صالة الوصول إلى وجهاتهم، وذلك عبر رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى أرض الوطن ورحلات مغادرة المقيمين من مختلف الجنسيات الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وتابعت تطبيق الإجراءات كذلك للرحلات الداخلية التي جرى إعادتها تدريجياً، كما تتابع كل المستجدات مع الجهات ذات العلاقة.

الخطوط السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط السعودية" تعقّم طائراتها بتقنية أشعة UVC فوق البنفسجية
سبق

بدأت الخطوط السعودية استخدام أشعة UVC فوق البنفسجية لتعقيم طائراتها، وهي إحدى أحدث تقنيات التعقيم، بالتعاون مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، ويأتي ذلك حرصاً من الناقل الوطني على توفير كل وسائل السلامة والوقاية لضيوفها وموظفيها.

التقنية الجديدة تعمل من خلال إطلاق أشعة فوق بنفسجية؛ لتعقيم أسطح المقصورة، حيث يمكن تعقيم مقصورة متوسطة الحجم بالكامل خلال أقل من عشر دقائق، كما أن للجهاز المستعمل في التعقيم القدرة على تعقيم جانبي المقصورة في نفس الوقت، وبذلك تجمع هذه التقنية بين الكفاءة وسرعة الإنجاز، وهي تعد خطوة ضمن سلسلة من عمليات التعقيم التي تقوم بها "السعودية" لتأمين أعلى معايير السلامة.

وكانت "السعودية" قد بادرت بتطبيق جملة من الإجراءات الوقائية؛ حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما يشمل جميع مراحل السفر للضيوف سواء عند تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وكذلك في صالات المغادرة بالمطارات وعند التصعيد إلى الطائرات وأثناء الرحلة وحتى الوصول بسلامة الله ومغادرة الضيوف الطائرة ثم صالة الوصول إلى وجهاتهم، وذلك عبر رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى أرض الوطن ورحلات مغادرة المقيمين من مختلف الجنسيات الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وتابعت تطبيق الإجراءات كذلك للرحلات الداخلية التي جرى إعادتها تدريجياً، كما تتابع كل المستجدات مع الجهات ذات العلاقة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
03:09 PM

"الخطوط السعودية" تعقّم طائراتها بتقنية أشعة UVC فوق البنفسجية

حرصاً منها على توفير وسائل السلامة والوقاية لضيوفها وموظفيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت الخطوط السعودية استخدام أشعة UVC فوق البنفسجية لتعقيم طائراتها، وهي إحدى أحدث تقنيات التعقيم، بالتعاون مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، ويأتي ذلك حرصاً من الناقل الوطني على توفير كل وسائل السلامة والوقاية لضيوفها وموظفيها.

التقنية الجديدة تعمل من خلال إطلاق أشعة فوق بنفسجية؛ لتعقيم أسطح المقصورة، حيث يمكن تعقيم مقصورة متوسطة الحجم بالكامل خلال أقل من عشر دقائق، كما أن للجهاز المستعمل في التعقيم القدرة على تعقيم جانبي المقصورة في نفس الوقت، وبذلك تجمع هذه التقنية بين الكفاءة وسرعة الإنجاز، وهي تعد خطوة ضمن سلسلة من عمليات التعقيم التي تقوم بها "السعودية" لتأمين أعلى معايير السلامة.

وكانت "السعودية" قد بادرت بتطبيق جملة من الإجراءات الوقائية؛ حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما يشمل جميع مراحل السفر للضيوف سواء عند تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وكذلك في صالات المغادرة بالمطارات وعند التصعيد إلى الطائرات وأثناء الرحلة وحتى الوصول بسلامة الله ومغادرة الضيوف الطائرة ثم صالة الوصول إلى وجهاتهم، وذلك عبر رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى أرض الوطن ورحلات مغادرة المقيمين من مختلف الجنسيات الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وتابعت تطبيق الإجراءات كذلك للرحلات الداخلية التي جرى إعادتها تدريجياً، كما تتابع كل المستجدات مع الجهات ذات العلاقة.

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