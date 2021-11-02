النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عطلة بالسعودية" حلم 42 % من البريطانيين.. وكم من مخطط لمحادثات تجارية

حملة 2020 السياحية أتت ثمارها.. وتوقع زيادة الزوار مع استئناف السفر الدولي

يفكر 4 من كل 10 بريطانيين جدياً في قضاء عطلاتهم في المملكة العربية السعودية، وفقاً لبحث أجرته شركة "WTM London"، أمس الإثنين.

ونفّذت السعودية حملة سياحة محلية ناجحة في عام 2020، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الزوار بشكل أكبر خلال العام الجاري مع استئناف السفر الدولي أخيراً، ومن المقرر أن تعود صناعة السياحة المزدهرة في المملكة إلى مسارها الصحيح لتحقيق أهدافها الطموحة.

وأشار تقرير "eturbonews" المتخصص في شؤون السفر عالمياً، إلى أن الوجهات السعودية ستشهد اقبالاً كبيراً؛ حيث سيوقع عدد من شركات السفر في بريطانيا صفقات تجارية مع شركات سعودية.

ووجد البحث الذي شمل 1000 مستهلك، أن 42 % من البالغين في بريطانيا يفكرون جدياً في الذهاب لقضاء عطلة في المملكة العربية السعودية، وقال 19 % آخرون إن ذلك غير مرجح حالياً، لكن يمكن إقناعهم.

كما كشف البحث الذي شمل 676 مهنياً تجارياً من دول حول العالم، أن أكثر من النصف بقليل (51 %) يخططون لإجراء محادثات تجارية مع الشركات السعودية، متفوقة على وجهات مثل إيطاليا التي جاءت في المرتبة الثانية بـ 48 %، واليونان في المرتبة الثالثة بـ 38 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عطلة بالسعودية" حلم 42 % من البريطانيين.. وكم من مخطط لمحادثات تجارية
سبق

يفكر 4 من كل 10 بريطانيين جدياً في قضاء عطلاتهم في المملكة العربية السعودية، وفقاً لبحث أجرته شركة "WTM London"، أمس الإثنين.

ونفّذت السعودية حملة سياحة محلية ناجحة في عام 2020، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الزوار بشكل أكبر خلال العام الجاري مع استئناف السفر الدولي أخيراً، ومن المقرر أن تعود صناعة السياحة المزدهرة في المملكة إلى مسارها الصحيح لتحقيق أهدافها الطموحة.

وأشار تقرير "eturbonews" المتخصص في شؤون السفر عالمياً، إلى أن الوجهات السعودية ستشهد اقبالاً كبيراً؛ حيث سيوقع عدد من شركات السفر في بريطانيا صفقات تجارية مع شركات سعودية.

ووجد البحث الذي شمل 1000 مستهلك، أن 42 % من البالغين في بريطانيا يفكرون جدياً في الذهاب لقضاء عطلة في المملكة العربية السعودية، وقال 19 % آخرون إن ذلك غير مرجح حالياً، لكن يمكن إقناعهم.

كما كشف البحث الذي شمل 676 مهنياً تجارياً من دول حول العالم، أن أكثر من النصف بقليل (51 %) يخططون لإجراء محادثات تجارية مع الشركات السعودية، متفوقة على وجهات مثل إيطاليا التي جاءت في المرتبة الثانية بـ 48 %، واليونان في المرتبة الثالثة بـ 38 %.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
11:43 AM

"عطلة بالسعودية" حلم 42 % من البريطانيين.. وكم من مخطط لمحادثات تجارية

حملة 2020 السياحية أتت ثمارها.. وتوقع زيادة الزوار مع استئناف السفر الدولي

A A A
خالد علي - الرياض
0
641

يفكر 4 من كل 10 بريطانيين جدياً في قضاء عطلاتهم في المملكة العربية السعودية، وفقاً لبحث أجرته شركة "WTM London"، أمس الإثنين.

ونفّذت السعودية حملة سياحة محلية ناجحة في عام 2020، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الزوار بشكل أكبر خلال العام الجاري مع استئناف السفر الدولي أخيراً، ومن المقرر أن تعود صناعة السياحة المزدهرة في المملكة إلى مسارها الصحيح لتحقيق أهدافها الطموحة.

وأشار تقرير "eturbonews" المتخصص في شؤون السفر عالمياً، إلى أن الوجهات السعودية ستشهد اقبالاً كبيراً؛ حيث سيوقع عدد من شركات السفر في بريطانيا صفقات تجارية مع شركات سعودية.

ووجد البحث الذي شمل 1000 مستهلك، أن 42 % من البالغين في بريطانيا يفكرون جدياً في الذهاب لقضاء عطلة في المملكة العربية السعودية، وقال 19 % آخرون إن ذلك غير مرجح حالياً، لكن يمكن إقناعهم.

كما كشف البحث الذي شمل 676 مهنياً تجارياً من دول حول العالم، أن أكثر من النصف بقليل (51 %) يخططون لإجراء محادثات تجارية مع الشركات السعودية، متفوقة على وجهات مثل إيطاليا التي جاءت في المرتبة الثانية بـ 48 %، واليونان في المرتبة الثالثة بـ 38 %.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,979
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,917
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,061
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة