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"التعاون الإسلامي" تدين بأشد العبارات محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

أكدت مساندتها للمملكة في اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، محاولة الاعتداء على محافظة جدة، وذلك وفق لما أعلنته وزارة الدفاع في المملكة، حيث تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه جدة.
وأكد الأمين العام تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين بأشد العبارات محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي
سبق

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، محاولة الاعتداء على محافظة جدة، وذلك وفق لما أعلنته وزارة الدفاع في المملكة، حيث تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه جدة.
وأكد الأمين العام تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
03:07 PM

"التعاون الإسلامي" تدين بأشد العبارات محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

أكدت مساندتها للمملكة في اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، محاولة الاعتداء على محافظة جدة، وذلك وفق لما أعلنته وزارة الدفاع في المملكة، حيث تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه جدة.
وأكد الأمين العام تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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