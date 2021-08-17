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"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصين تسجّل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

انخفاض من 51 إصابة في اليوم السابق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البلاد سجّلت 42 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الإثنين، انخفاضاً من 51 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن ست حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية انخفاضاً من 13 حالة قبل يوم.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس حتى يوم الإثنين 94472 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

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الصين تسجّل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البلاد سجّلت 42 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الإثنين، انخفاضاً من 51 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن ست حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية انخفاضاً من 13 حالة قبل يوم.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس حتى يوم الإثنين 94472 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
08:22 AM

الصين تسجّل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

انخفاض من 51 إصابة في اليوم السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البلاد سجّلت 42 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الإثنين، انخفاضاً من 51 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن ست حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية انخفاضاً من 13 حالة قبل يوم.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس حتى يوم الإثنين 94472 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

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