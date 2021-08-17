الصين تسجّل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

انخفاض من 51 إصابة في اليوم السابق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البلاد سجّلت 42 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الإثنين، انخفاضاً من 51 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن ست حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية انخفاضاً من 13 حالة قبل يوم.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس حتى يوم الإثنين 94472 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.