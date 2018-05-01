"العلياني" إلى المرتبة التاسعة ببلدية تنومة‎

سبق- عسير: أصدر أمين منطقة عسير، قراراً بترقية خلف عبدالله العلياني، للمرتبة التاسعة ببلدية محافظة تنومة.
ويُعد "العلياني" من القيادات الإدارية المتميزة بالبلدية.
سبق- عسير: أصدر أمين منطقة عسير، قراراً بترقية خلف عبدالله العلياني، للمرتبة التاسعة ببلدية محافظة تنومة.
ويُعد "العلياني" من القيادات الإدارية المتميزة بالبلدية.
سبق- عسير: أصدر أمين منطقة عسير، قراراً بترقية خلف عبدالله العلياني، للمرتبة التاسعة ببلدية محافظة تنومة.
ويُعد "العلياني" من القيادات الإدارية المتميزة بالبلدية.
سبق- عسير: أصدر أمين منطقة عسير، قراراً بترقية خلف عبدالله العلياني، للمرتبة التاسعة ببلدية محافظة تنومة.
ويُعد "العلياني" من القيادات الإدارية المتميزة بالبلدية.