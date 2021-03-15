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"الأرصاد": تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على هذه المناطق

ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاءٍ من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية، إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على هذه المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاءٍ من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية، إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
08:15 AM

"الأرصاد": تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على هذه المناطق

ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاءٍ من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية، إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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