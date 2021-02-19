أمير حائل يؤكّد أهمية تطبيق مخالفات الإجراءات الوقائية على الجميع دون استثناء

وجّه بزيادة الحملات التوعوية للحد من انتشار كورونا

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أهمية تطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين للإجراءات والتدابير للحد من انتشار فيروس كورونا دون استثناء، ورصد جميع المخالفات بحقهم، وعدم التهاون ومجازاة كل مخالف لذلك ومعالجة عدم تكرار المخالفة.



وشدّد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل بروح الفريق الواحد، سواء من الجهات الحكومية والخاصة بمنطقة حائل، أو من الأفراد المواطنين منهم والمقيمين.

ووجّه بزيادة الجهات ذات العلاقة الأمنية والخدمية لحملاتها التوعوية بالمنطقة، وذلك لزيادة الوعي الذاتي الذي يعوّل عليه كثيراً للالتزام بالاحترازات والتعليمات من تلك الجهات.

وأكد أهمية رفع الجهات المعنية تقاريرها المستمرة أولاً بأول عن جهود جميع الجهات الممثلة في مركز الأزمات بالمنطقة.