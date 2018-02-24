أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة غدًا الأحد في فرعي الجامعة بمحافظتي مهد الذهب والحناكية، وذلك بناءً على تنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد، ولسلامة الطلاب والطالبات - حسبما أوضحت-.
جامعة طيبة تعلق الدراسة غدًا في فرعَيْ "الحناكية ومهد الذهب"
بناءً على تنبيهات "الأرصاد" ولسلامة الطلاب والطالبات
أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة غدًا الأحد في فرعي الجامعة بمحافظتي مهد الذهب والحناكية، وذلك بناءً على تنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد، ولسلامة الطلاب والطالبات - حسبما أوضحت-.
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جامعة طيبة تعلق الدراسة غدًا في فرعَيْ "الحناكية ومهد الذهب"فهد الغبيوي سبق 2018-02-24
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
10:32 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:56 AM
جامعة طيبة تعلق الدراسة غدًا في فرعَيْ "الحناكية ومهد الذهب"
بناءً على تنبيهات "الأرصاد" ولسلامة الطلاب والطالبات
أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة غدًا الأحد في فرعي الجامعة بمحافظتي مهد الذهب والحناكية، وذلك بناءً على تنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد، ولسلامة الطلاب والطالبات - حسبما أوضحت-.
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