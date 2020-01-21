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"الإسلامية" عن بيع الجمارك الهندية 25 طناً من المصاحف: لم نرسل إلا 75 كجم

قالت تجاوباً مع "سبق" وعلى لسان متحدثها "الغامدي": 112 مصحفاً للجامع السلفي

قالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إنها أرسلت كميات من المصاحف لعدد من الجهات في جمهورية الهند خلال العام الماضي على فترات متفاوتة، ومن بينها عدد 112 مصحفاً فقط.

وتفصيلاً، تجاوب المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن جمعان الغامدي، مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "لهذا السبب.. الهند تعرض أطناناً من المصاحف أرسلت من السعودية مجاناً في مزاد علني"، والذي جاء فيه أن إدارة الجمارك الهندية قررت بيع 25 طناً من المصاحف أرسلت من قبل السعودية قبل 6 أشهر في مزاد علني لعدم قدرة الجهة المرسلة لها على دفع قيمة الرسوم الجمركية، وأن الجهة المستوردة هي كلية دار العلوم بوايكاد في بلدية مالابورام.

وأوضح "الغامدي" أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أرسلت كميات من المصاحف لعدد من الجهات في جمهورية الهند خلال العام الماضي على فترات متفاوتة، ومن بينها عدد 112 مصحفاً فقط للأمين العام لجمعية المسجد الجامع السلفي (مالابرم-كيرالا)، ولا يزيد وزنها على 75 كجم، ولم ترسل الكميات المشار إليها.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجمارك الهندية

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"الإسلامية" عن بيع الجمارك الهندية 25 طناً من المصاحف: لم نرسل إلا 75 كجم
سبق

قالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إنها أرسلت كميات من المصاحف لعدد من الجهات في جمهورية الهند خلال العام الماضي على فترات متفاوتة، ومن بينها عدد 112 مصحفاً فقط.

وتفصيلاً، تجاوب المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن جمعان الغامدي، مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "لهذا السبب.. الهند تعرض أطناناً من المصاحف أرسلت من السعودية مجاناً في مزاد علني"، والذي جاء فيه أن إدارة الجمارك الهندية قررت بيع 25 طناً من المصاحف أرسلت من قبل السعودية قبل 6 أشهر في مزاد علني لعدم قدرة الجهة المرسلة لها على دفع قيمة الرسوم الجمركية، وأن الجهة المستوردة هي كلية دار العلوم بوايكاد في بلدية مالابورام.

وأوضح "الغامدي" أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أرسلت كميات من المصاحف لعدد من الجهات في جمهورية الهند خلال العام الماضي على فترات متفاوتة، ومن بينها عدد 112 مصحفاً فقط للأمين العام لجمعية المسجد الجامع السلفي (مالابرم-كيرالا)، ولا يزيد وزنها على 75 كجم، ولم ترسل الكميات المشار إليها.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
12:54 PM

"الإسلامية" عن بيع الجمارك الهندية 25 طناً من المصاحف: لم نرسل إلا 75 كجم

قالت تجاوباً مع "سبق" وعلى لسان متحدثها "الغامدي": 112 مصحفاً للجامع السلفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إنها أرسلت كميات من المصاحف لعدد من الجهات في جمهورية الهند خلال العام الماضي على فترات متفاوتة، ومن بينها عدد 112 مصحفاً فقط.

وتفصيلاً، تجاوب المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن جمعان الغامدي، مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "لهذا السبب.. الهند تعرض أطناناً من المصاحف أرسلت من السعودية مجاناً في مزاد علني"، والذي جاء فيه أن إدارة الجمارك الهندية قررت بيع 25 طناً من المصاحف أرسلت من قبل السعودية قبل 6 أشهر في مزاد علني لعدم قدرة الجهة المرسلة لها على دفع قيمة الرسوم الجمركية، وأن الجهة المستوردة هي كلية دار العلوم بوايكاد في بلدية مالابورام.

وأوضح "الغامدي" أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أرسلت كميات من المصاحف لعدد من الجهات في جمهورية الهند خلال العام الماضي على فترات متفاوتة، ومن بينها عدد 112 مصحفاً فقط للأمين العام لجمعية المسجد الجامع السلفي (مالابرم-كيرالا)، ولا يزيد وزنها على 75 كجم، ولم ترسل الكميات المشار إليها.

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