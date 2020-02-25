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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7758.15 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 11.05 نقطة ليقفل عند مستوى 7758.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 على تراجع.
وكانت أسهم شركات جبل عمر، وأسمنت الشمالية، وساسكو، ودور، وفيبكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة السريع، وعطاء، وأسيج، وأسواق المزرعة، والبابطين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.81% و 4.78%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وجبل عمر، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 158.76 نقطة ليقفل عند مستوى 7623.14 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 ألف سهم تقاسمتها 837 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7758.15 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 11.05 نقطة ليقفل عند مستوى 7758.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 على تراجع.
وكانت أسهم شركات جبل عمر، وأسمنت الشمالية، وساسكو، ودور، وفيبكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة السريع، وعطاء، وأسيج، وأسواق المزرعة، والبابطين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.81% و 4.78%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وجبل عمر، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 158.76 نقطة ليقفل عند مستوى 7623.14 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 ألف سهم تقاسمتها 837 صفقة.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
04:22 PM

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7758.15 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 11.05 نقطة ليقفل عند مستوى 7758.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 على تراجع.
وكانت أسهم شركات جبل عمر، وأسمنت الشمالية، وساسكو، ودور، وفيبكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة السريع، وعطاء، وأسيج، وأسواق المزرعة، والبابطين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.81% و 4.78%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وجبل عمر، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 158.76 نقطة ليقفل عند مستوى 7623.14 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 ألف سهم تقاسمتها 837 صفقة.

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