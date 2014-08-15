الإعلام الأمني في "الداخلية" خلال الحج.. جهود احترافية عالية المستوى

استطاع إنتاج محتوى احترافي مميز جعل المشاهد يعيش في قلب الحدث

شهد موسم حج هذا العام، جهوداً إعلامية بذلتها وزارة الداخلية وكل قطاعاتها الأمنية، في عملية التعريف بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى التوعية الأمنية والإرشادية للحجاج، علاوة على إنتاج محتوى إعلامي أمنى متميز في إبراز الجهود المبذولة خلال موسم الحج؛ باحترافية ومهنية عالية عكست فيها الأداء الأمني المتميز في أرض الميدان.

واستخدمت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، مختلف الأدوات في التعريف بالخدمات، وإبراز الجهود، من خلال الرسائل التوعوية والترحيبية في الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة المقدسة، إضافة إلى الرسائل النصية المرسلة عبر الهواتف النقالة، علاوة على استثمارها لمنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لإنتاج محتوى احترافي ومميز يجعل المشاهد في قلب الحدث، ومتنوع يشمل كل الشرائح، سواءً كان ذلك في التغطيات الحية للجهود الأمنية على أرض الميدان، أو من خلال الأفلام القصيرة التي تبين الجهود المبذولة لرجال الأمن من مختلف القطاعات.

وأشرفت كذلك على المؤتمر الصحفي للحج، وأجابت عن كل الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل وسائل الإعلام الداخلية والخارجية الحاضرة للمؤتمر، وخصصت مركزاً إعلامياً ورقماً للتواصل معها على مدار الساعة، وتقدم فيه كل التسهيلات والخدمات لكل وسائل الإعلام.

ويعكس ما قدمته الوزارة إعلامياً، حرص القيادة الرشيدة على ضرورة تزويد المواطنين والمقيمين والزوار بالمعارف اللازمة التي يحتاجونها خلال أداء مناسكهم، إضافة إلى تعزيز العلاقة بين القطاعات الأمنية بوسائل الإعلام المختلفة من خلال تحقيق مزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق، ينتج عنه تهيئة رأي عام مستنير ومدرك وملم بكافة الأنشطة المقدمة من قبل القطاعات الأمنية.