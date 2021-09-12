"شؤون الأسرة" يوقع و"سدكو" مذكرة تعاون لنشر ثقافة الوعي المالي

لرفع نسبة ادخار الأسرة من دخلها 6% إلى 11%

وقع مجلس شؤون الأسرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة "سدكو"، ممثلةً في قسم المسؤولية الاجتماعية.

يأتي ذلك لنشر وترسيخ ثقافة الوعي المالي لدى أفراد الأسرة، والعمل على تطوير ونشر برنامج الوعي المالي "ريالي"، لتمكين أفراد الأسرة من المهارات اللازمة في مجال التخطيط المالي.

وكذا نشر ثقافة الادخار والاستهلاك الرشيد للمساهمة في رفع نسـبة ادخار الأسرة مـن إجمالي دخلهـا 6% إلى 11%، تماشـيًا مـع رؤيـة المملكـة 2030، وإيمانـاً من مجلس شؤون الأسرة بتعزيز التكامل والتعاون المشترك مـع كل القطاعات، بما يمكّن الأسرة السعودية من القيام بدورها في التنمية المستدامة والحفاظ على كيانها ومواردها المالية.

وتتمثل مجالات التعاون بين الطرفين، حسب المذكرة، لتشمل الاستفادة من خبرات المجلس وقاعدة بياناته ومواءمتها مع خدمات شركة "سدكو" في برنامج الوعي المالي "ريالي"، من خلال محاور عدة؛ أولها التوعية والتثقيف، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بأهداف المذكرة.

إضافة إلى تهيئة البيئة الإلكترونية للتدريب، وإيجاد أفضل الوسائل لتطوير محتوى برنامج "ريالي" الذي سيعمل عليه المجلس وفق أفضل المعايير التي تمكن البرنامج من النجاح وتعزيز فرص الوصول للمستهدفين وأصحاب العلاقة لتحقيق التوسع والاستدامة وتحقيـق الأثـر الإيجابي.

من جانبها أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن هذه المذكرة تأتي ضمن إطار أدوار عمل المجلس لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال التعاون والتنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة في المبادرات والبرامج الموجهة للأسرة بكل مكوناتها.

كما تأتي في سياق جهود المجلس لتوعية الأسرة بكل المجالات؛ منها المجال الاقتصادي، لتمكين الأسرة من مهارات الادخار والاستهلاك الرشيد والمحافظة على موارد الأسرة المالية وتنميتها.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ"سدكو" القابضة، حسن الجابري: صممت الشركة برنامج ريالي لترسيخ ثقافة الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وتمكينهم من التخطيط المالي.

وأعرب عن تطلعه للعمل مع مجلس شؤون الأسرة لتعزيز وتنمية مفهوم الوعي المالي لدى الأسرة وتمكينهم من الإدارة المالية الشخصية ووضع الموازنات بصورة تساعدهم على رفع نسبة الادخار، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبما يعود عليهم وعلى أسرهم والمجتمع بالنفع والفائدة.

وأكد التزام الشركة بتعزيز ونشر مفهوم الوعي المالي ووضع البرامج الهادفة لتحقيق نتائج إيجابية طويلة الأمد تهدف لإحداث تأثير اجتماعي مستدام في المملكة.