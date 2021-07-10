بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين.. إعادة افتتاح 9 مساجد في 4 مناطق

مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 154 يوماً 1805 مساجد

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، افتتاح تسعة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في أربع مناطق، بعد ثبوت تسع حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 154 يوماً 1805 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.