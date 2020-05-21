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انتشال جثة عشريني سقط بمستنقع مائي بوادي جازان بالعارضة

يمني الجنسية وكان برفقة شقيقه الذي استنجد بالمارة ومرر بلاغًا للمدني

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة، ظهر اليوم، وافدًا من جنسية يمنية من مستنقع مائي بوادي جازان,

وتشير المعلومات إلى أن اليمني البالغ من العمر عشرين عامًا كان برفقة شقيقه في الوادي؛ حيث سقط هو قبل أن يقوم الآخر بالاستنجاد بأحد الأشخاص وتمرير بلاغ للدفاع المدني، والذي هرع إلى الموقع؛ جيث تم انتشال الجثة وإعداد محضر بالواقعة وإحالة القضية للجهات المعنية.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتشال جثة عشريني سقط بمستنقع مائي بوادي جازان بالعارضة
سبق

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة، ظهر اليوم، وافدًا من جنسية يمنية من مستنقع مائي بوادي جازان,

وتشير المعلومات إلى أن اليمني البالغ من العمر عشرين عامًا كان برفقة شقيقه في الوادي؛ حيث سقط هو قبل أن يقوم الآخر بالاستنجاد بأحد الأشخاص وتمرير بلاغ للدفاع المدني، والذي هرع إلى الموقع؛ جيث تم انتشال الجثة وإعداد محضر بالواقعة وإحالة القضية للجهات المعنية.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
07:17 PM

انتشال جثة عشريني سقط بمستنقع مائي بوادي جازان بالعارضة

يمني الجنسية وكان برفقة شقيقه الذي استنجد بالمارة ومرر بلاغًا للمدني

A A A
قاسم الخبراني - جازان
3
12,183

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة، ظهر اليوم، وافدًا من جنسية يمنية من مستنقع مائي بوادي جازان,

وتشير المعلومات إلى أن اليمني البالغ من العمر عشرين عامًا كان برفقة شقيقه في الوادي؛ حيث سقط هو قبل أن يقوم الآخر بالاستنجاد بأحد الأشخاص وتمرير بلاغ للدفاع المدني، والذي هرع إلى الموقع؛ جيث تم انتشال الجثة وإعداد محضر بالواقعة وإحالة القضية للجهات المعنية.

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