وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.

غادر الرئيس أرمين سركيسيان؛ رئيس جمهورية أرمينيا، الرياض اليوم، عقب زيارة للمملكة؛ للمشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

عقب مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.. رئيس أرمينيا يغادر الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-27 غادر الرئيس أرمين سركيسيان؛ رئيس جمهورية أرمينيا، الرياض اليوم، عقب زيارة للمملكة؛ للمشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار. وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443 10:23 AM

عقب مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.. رئيس أرمينيا يغادر الرياض كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية





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غادر الرئيس أرمين سركيسيان؛ رئيس جمهورية أرمينيا، الرياض اليوم، عقب زيارة للمملكة؛ للمشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.