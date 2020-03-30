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مصادر: "كورونا" قد يؤجل "إكسبو 2020 دبي".. وقرار وشيك بالحسم

المنظمون يبحثون إرجاءه لمدة عام

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" اليوم (الاثنين)، أنه من المتوقع تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي لمدة تصل إلى عام؛ بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.

وأفادت المصادر بأن المنظمين يبحثون تأجيل الحدث لعدة أشهر على الأقل في ظل الضرر الذي يلحقه الوباء، الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم، بالاقتصاد العالمي.

من جهتهما، بين مصدران منهما أن قرارًا نهائيًا وملزمًا سيُتخذ خلال الاجتماع الذي يُعقد لاحقًا بين الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، الذي يشرف على الفعالية، إلا أنه من غير المرجح أن يعارضوا التوصية.

من جانبه، ذكر أحد المصادر، ومصدر رابع، أن المنظمين يبحثون أيضًا تأجيل الحدث لمدة عام.

في المقابل، أحجم متحدث باسم إكسبو 2020 عن التعليق.

وكانت تقديرات المنظمين العام الماضي تفيد بأن 11 مليون زائر من خارج البلاد سيحضرون الحدث، الذي يوصف بأنه نموذج رائع للثقافة والأعمال والتكنولوجيا، إذ من المقرر أن يضم أجنحة من 192 دولة ويشهد أيضًا حفلات موسيقية وفعاليات أخرى.

ومن المتوقع أن توصي لجنة تسيير إكسبو 2020، التي تضم مسؤولين من الإمارات ودول أجنبية تشارك في الحدث، بالتأجيل عندما تجتمع عن بُعد في وقت لاحق اليوم.

معرض إكسبو 2020 دبي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصادر: "كورونا" قد يؤجل "إكسبو 2020 دبي".. وقرار وشيك بالحسم
سبق

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" اليوم (الاثنين)، أنه من المتوقع تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي لمدة تصل إلى عام؛ بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.

وأفادت المصادر بأن المنظمين يبحثون تأجيل الحدث لعدة أشهر على الأقل في ظل الضرر الذي يلحقه الوباء، الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم، بالاقتصاد العالمي.

من جهتهما، بين مصدران منهما أن قرارًا نهائيًا وملزمًا سيُتخذ خلال الاجتماع الذي يُعقد لاحقًا بين الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، الذي يشرف على الفعالية، إلا أنه من غير المرجح أن يعارضوا التوصية.

من جانبه، ذكر أحد المصادر، ومصدر رابع، أن المنظمين يبحثون أيضًا تأجيل الحدث لمدة عام.

في المقابل، أحجم متحدث باسم إكسبو 2020 عن التعليق.

وكانت تقديرات المنظمين العام الماضي تفيد بأن 11 مليون زائر من خارج البلاد سيحضرون الحدث، الذي يوصف بأنه نموذج رائع للثقافة والأعمال والتكنولوجيا، إذ من المقرر أن يضم أجنحة من 192 دولة ويشهد أيضًا حفلات موسيقية وفعاليات أخرى.

ومن المتوقع أن توصي لجنة تسيير إكسبو 2020، التي تضم مسؤولين من الإمارات ودول أجنبية تشارك في الحدث، بالتأجيل عندما تجتمع عن بُعد في وقت لاحق اليوم.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:17 PM

مصادر: "كورونا" قد يؤجل "إكسبو 2020 دبي".. وقرار وشيك بالحسم

المنظمون يبحثون إرجاءه لمدة عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" اليوم (الاثنين)، أنه من المتوقع تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي لمدة تصل إلى عام؛ بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.

وأفادت المصادر بأن المنظمين يبحثون تأجيل الحدث لعدة أشهر على الأقل في ظل الضرر الذي يلحقه الوباء، الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم، بالاقتصاد العالمي.

من جهتهما، بين مصدران منهما أن قرارًا نهائيًا وملزمًا سيُتخذ خلال الاجتماع الذي يُعقد لاحقًا بين الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، الذي يشرف على الفعالية، إلا أنه من غير المرجح أن يعارضوا التوصية.

من جانبه، ذكر أحد المصادر، ومصدر رابع، أن المنظمين يبحثون أيضًا تأجيل الحدث لمدة عام.

في المقابل، أحجم متحدث باسم إكسبو 2020 عن التعليق.

وكانت تقديرات المنظمين العام الماضي تفيد بأن 11 مليون زائر من خارج البلاد سيحضرون الحدث، الذي يوصف بأنه نموذج رائع للثقافة والأعمال والتكنولوجيا، إذ من المقرر أن يضم أجنحة من 192 دولة ويشهد أيضًا حفلات موسيقية وفعاليات أخرى.

ومن المتوقع أن توصي لجنة تسيير إكسبو 2020، التي تضم مسؤولين من الإمارات ودول أجنبية تشارك في الحدث، بالتأجيل عندما تجتمع عن بُعد في وقت لاحق اليوم.

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