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"العقاري": إيداع مبلغ الدعم قبل نزول الرواتب في المرحلة التجريبية

أكد: من لم يتم الإيداع له في حسابه فسيتم خلال مدة أقصاها يوما عملٍ

أكد صندوق التنمية العقارية، اليوم، أن إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين قبل نزول الرواتب في المرحلة التجريبية، جاء ذلك بعد أن تلقى عدد من المواطنين اليوم رسائلَ بالإيداع.

وأبان أن الذي لم يتم الإيداع له سيتم إيداع مبلغ الدعم في حسابه خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ سحب القسط؛ حتى يتم تعميم التجربة.

وكان صندوق التنمية العقارية بيّن في وقت سابق لـ"سبق"، أنه سيتوجه لإيداع قيمة الدعم السكني للمستفيدين في حساباتهم البنكية قبل نزول الرواتب.

وكان برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الحالي أسماء 200 ألف أسرة يمكنها الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء؛ حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائِم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقاري": إيداع مبلغ الدعم قبل نزول الرواتب في المرحلة التجريبية
سبق

أكد صندوق التنمية العقارية، اليوم، أن إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين قبل نزول الرواتب في المرحلة التجريبية، جاء ذلك بعد أن تلقى عدد من المواطنين اليوم رسائلَ بالإيداع.

وأبان أن الذي لم يتم الإيداع له سيتم إيداع مبلغ الدعم في حسابه خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ سحب القسط؛ حتى يتم تعميم التجربة.

وكان صندوق التنمية العقارية بيّن في وقت سابق لـ"سبق"، أنه سيتوجه لإيداع قيمة الدعم السكني للمستفيدين في حساباتهم البنكية قبل نزول الرواتب.

وكان برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الحالي أسماء 200 ألف أسرة يمكنها الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء؛ حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائِم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
07:31 PM

"العقاري": إيداع مبلغ الدعم قبل نزول الرواتب في المرحلة التجريبية

أكد: من لم يتم الإيداع له في حسابه فسيتم خلال مدة أقصاها يوما عملٍ

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قاسم الخبراني - الرياض
2
4,379

أكد صندوق التنمية العقارية، اليوم، أن إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين قبل نزول الرواتب في المرحلة التجريبية، جاء ذلك بعد أن تلقى عدد من المواطنين اليوم رسائلَ بالإيداع.

وأبان أن الذي لم يتم الإيداع له سيتم إيداع مبلغ الدعم في حسابه خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ سحب القسط؛ حتى يتم تعميم التجربة.

وكان صندوق التنمية العقارية بيّن في وقت سابق لـ"سبق"، أنه سيتوجه لإيداع قيمة الدعم السكني للمستفيدين في حساباتهم البنكية قبل نزول الرواتب.

وكان برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الحالي أسماء 200 ألف أسرة يمكنها الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء؛ حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائِم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

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