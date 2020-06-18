سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة.
كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت 12.257
سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة.
سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.
كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت 12.257
سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة.