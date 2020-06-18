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كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت 12.257

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
10:21 AM

كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت 12.257

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة.

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