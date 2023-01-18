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"حماية المستهلك": لا يحق للمدارس الأهلية ربط تحصيل الرسوم بتسليم الكتب

قالت عبر "إنفوجرافيك": لا يجوز للمعاهد تحديد مصدر واحد لشراء المقررات أو الزي

أكّدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق لأيّ مدرسة أهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الكتب الدراسية للطالب أو منعه من الدراسة؛ مبينة أنه في حال المخالفة يُمكن تقديم شكوى لدى وزارة التعليم عبر الرقم (19996).

وأضافت الجمعية عبر "إنفوجرافيك" نشرته في حسابها الرسمي بـ "تويتر": لا يحق للمدارس أو المعاهد #الأهلية تحديد مصدر واحد لشراء المقررات أو الزي المدرسي.

جمعية حماية المستهلك المدارس الأهلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حماية المستهلك": لا يحق للمدارس الأهلية ربط تحصيل الرسوم بتسليم الكتب
سبق

أكّدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق لأيّ مدرسة أهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الكتب الدراسية للطالب أو منعه من الدراسة؛ مبينة أنه في حال المخالفة يُمكن تقديم شكوى لدى وزارة التعليم عبر الرقم (19996).

وأضافت الجمعية عبر "إنفوجرافيك" نشرته في حسابها الرسمي بـ "تويتر": لا يحق للمدارس أو المعاهد #الأهلية تحديد مصدر واحد لشراء المقررات أو الزي المدرسي.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
12:05 PM

"حماية المستهلك": لا يحق للمدارس الأهلية ربط تحصيل الرسوم بتسليم الكتب

قالت عبر "إنفوجرافيك": لا يجوز للمعاهد تحديد مصدر واحد لشراء المقررات أو الزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,044

أكّدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق لأيّ مدرسة أهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الكتب الدراسية للطالب أو منعه من الدراسة؛ مبينة أنه في حال المخالفة يُمكن تقديم شكوى لدى وزارة التعليم عبر الرقم (19996).

وأضافت الجمعية عبر "إنفوجرافيك" نشرته في حسابها الرسمي بـ "تويتر": لا يحق للمدارس أو المعاهد #الأهلية تحديد مصدر واحد لشراء المقررات أو الزي المدرسي.

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