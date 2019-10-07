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"العلكمي" يلتقي القيادات التعليمية والإدارية بتعليم سراة عبيدة

طالبهم بتعزيز المواطنة الصالحة والأمن الفكري لدى الناشئة

التقى مدير تعليم سراة عبيدة د.حسن بن محمد العلكمي، صباح اليوم الاثنين بمديري ومديرات الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة في لقائه الأول منذ مباشرته لمهام عمله؛ وذلك لمناقشة منهجية العمل بتعليم سراة عبيدة لتحقيق نواتج تعلم وفق رؤية السعودية 2030.

وأكد "العلكمي " على أهمية تعزيز دور المواطنة الصالحة والأمن الفكري لدى الناشئة على أن المواطنة الحقة هي عمل دؤوب مستمر ما دمنا نعمل، مشيراً إلى أن التعليم يحظى بدعم كبير من ولاة الأمر حفظهم الله، الأمر الذي يتطلب من الجميع الوقوف على احتياجات الميدان التربوي ومعالجة مشكلاته أولاً بأول وأن تكون نواتج التعلم ذات أولوية واهتمام، إضافة للعمل على تنمية مهارات المعلمين والمعلمات لرعاية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات استشعاراً للأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً ما سيكون له الأثر الإيجابي على العملية التعليمية لتحقيق الطموحات التي تنشدها القيادة الحكيمة للارتقاء بمخرجات العمل التعليمي والتربوي.

كما ناقش "العلكمي " مع القيادات التعليمية والإدارية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء، وهي منهجية العمل في تعليم سراة عبيدة وإدارة الوقت والانضباط ونواتج التعلم ورؤية مستقبلية ومدارس الحد الجنوبي تكون ذات عناية فائقة وخدمة المستفيد ورضاه غاية قصوى وفاعلية المشاركات المحلية والإقليمية والدولية بما يحقق رؤية الوطن الطموحة 2030.

وفي ختام اللقاء دشن "العلكمي " مجلس تقويم وتطوير الأداء داخل الإدارة والذي يجتمع بصفة دورية كل أسبوع بهدف تقويم الأداء ووضع الخطط اللازمة لتطويره، وكان اللقاء بتنظيم من أمانة إدارة التعليم في البنين والبنات.

سراة عبيدة مدير تعليم سراة عبيدة حسن العلكمي رؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العلكمي" يلتقي القيادات التعليمية والإدارية بتعليم سراة عبيدة
سبق

التقى مدير تعليم سراة عبيدة د.حسن بن محمد العلكمي، صباح اليوم الاثنين بمديري ومديرات الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة في لقائه الأول منذ مباشرته لمهام عمله؛ وذلك لمناقشة منهجية العمل بتعليم سراة عبيدة لتحقيق نواتج تعلم وفق رؤية السعودية 2030.

وأكد "العلكمي " على أهمية تعزيز دور المواطنة الصالحة والأمن الفكري لدى الناشئة على أن المواطنة الحقة هي عمل دؤوب مستمر ما دمنا نعمل، مشيراً إلى أن التعليم يحظى بدعم كبير من ولاة الأمر حفظهم الله، الأمر الذي يتطلب من الجميع الوقوف على احتياجات الميدان التربوي ومعالجة مشكلاته أولاً بأول وأن تكون نواتج التعلم ذات أولوية واهتمام، إضافة للعمل على تنمية مهارات المعلمين والمعلمات لرعاية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات استشعاراً للأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً ما سيكون له الأثر الإيجابي على العملية التعليمية لتحقيق الطموحات التي تنشدها القيادة الحكيمة للارتقاء بمخرجات العمل التعليمي والتربوي.

كما ناقش "العلكمي " مع القيادات التعليمية والإدارية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء، وهي منهجية العمل في تعليم سراة عبيدة وإدارة الوقت والانضباط ونواتج التعلم ورؤية مستقبلية ومدارس الحد الجنوبي تكون ذات عناية فائقة وخدمة المستفيد ورضاه غاية قصوى وفاعلية المشاركات المحلية والإقليمية والدولية بما يحقق رؤية الوطن الطموحة 2030.

وفي ختام اللقاء دشن "العلكمي " مجلس تقويم وتطوير الأداء داخل الإدارة والذي يجتمع بصفة دورية كل أسبوع بهدف تقويم الأداء ووضع الخطط اللازمة لتطويره، وكان اللقاء بتنظيم من أمانة إدارة التعليم في البنين والبنات.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
10:11 PM

"العلكمي" يلتقي القيادات التعليمية والإدارية بتعليم سراة عبيدة

طالبهم بتعزيز المواطنة الصالحة والأمن الفكري لدى الناشئة

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علي حفول - سراة عبيدة
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التقى مدير تعليم سراة عبيدة د.حسن بن محمد العلكمي، صباح اليوم الاثنين بمديري ومديرات الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة في لقائه الأول منذ مباشرته لمهام عمله؛ وذلك لمناقشة منهجية العمل بتعليم سراة عبيدة لتحقيق نواتج تعلم وفق رؤية السعودية 2030.

وأكد "العلكمي " على أهمية تعزيز دور المواطنة الصالحة والأمن الفكري لدى الناشئة على أن المواطنة الحقة هي عمل دؤوب مستمر ما دمنا نعمل، مشيراً إلى أن التعليم يحظى بدعم كبير من ولاة الأمر حفظهم الله، الأمر الذي يتطلب من الجميع الوقوف على احتياجات الميدان التربوي ومعالجة مشكلاته أولاً بأول وأن تكون نواتج التعلم ذات أولوية واهتمام، إضافة للعمل على تنمية مهارات المعلمين والمعلمات لرعاية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات استشعاراً للأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً ما سيكون له الأثر الإيجابي على العملية التعليمية لتحقيق الطموحات التي تنشدها القيادة الحكيمة للارتقاء بمخرجات العمل التعليمي والتربوي.

كما ناقش "العلكمي " مع القيادات التعليمية والإدارية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء، وهي منهجية العمل في تعليم سراة عبيدة وإدارة الوقت والانضباط ونواتج التعلم ورؤية مستقبلية ومدارس الحد الجنوبي تكون ذات عناية فائقة وخدمة المستفيد ورضاه غاية قصوى وفاعلية المشاركات المحلية والإقليمية والدولية بما يحقق رؤية الوطن الطموحة 2030.

وفي ختام اللقاء دشن "العلكمي " مجلس تقويم وتطوير الأداء داخل الإدارة والذي يجتمع بصفة دورية كل أسبوع بهدف تقويم الأداء ووضع الخطط اللازمة لتطويره، وكان اللقاء بتنظيم من أمانة إدارة التعليم في البنين والبنات.

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