"موبايلي" تشارك في أكبر مؤتمر استثماري تقني بإسبانيا

برعاية مورغان ستانلي الأوروبي للتقنية والإعلام

شاركت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" في مؤتمر مورغان ستانلي الأوروبي للتقنية والإعلام والاتصالات، والذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2018.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة أحمد أبو دومة، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية "قيس بن حميدة"، والمدير العام التنفيذي لعلاقات المستثمرين طارق العنقري.

واستعرض المؤتمر تجارب مجموعة واسعة من الشركات الرائدة عالميّاً في مجال التقنية والاتصالات، كما وفّر رؤية مباشرة حول استراتيجياتها ونتائجها المالية وأهدافها للنمو.

واستضاف المؤتمر أكثر من 150 شركة في مجالات متعددة؛ مثل الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى أكبر الشركات الاستثمارية، والعديد من الصناديق الاستثمارية العالمية.

يذكر أن "موبايلي" قد رُشّحت مؤخراً ضمن أفضل خمس شركات لجائزة أفضل شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلاقات المستثمرين؛ حيث كانت الشركة السعودية الوحيدة في هذه الفئة وأول شركة سعودية تترشح منذ عشر سنوات لهذه الجائزة.