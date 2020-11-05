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بعد إلغاء الكفالة.. اقتصادي يقترح عمل منصة لتسجيل المخالفات السلوكية للمقيم

الشهري: يمنح السوق حركية أكبر ويحفّز على تحسّن مستويات الأجور للسعوديين مستقبلاً

اقترح خبير اقتصادي عمل منصة لتسجيل مخالفات المقيم العمالية والعقدية والأمنية والسلوكية التي تؤثر في جودة البقاء في السعودية كمقيم مسؤول بعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل التي أطلقتها الموارد البشرية، موضحًا أن الكفيل كان في السابق جانبًا أمنيًّا، واليوم أصبح اقتصاديًّا مع حرية ومسؤولية قانونية مباشرة أمام الجهات الأمنية والعدلية.

وتفصيلاً، قال الاقتصادي أحمد الشهري: لضمان جودة الإقامة، والقيام بالمسؤوليات تجاه الأنظمة والتشريعات السعودية، يفضّل عمل برنامج تقني لتسجيل المخالفات القانونية والأمنية والمالية والعمالية، وأي سلوك يخالف الإقامة الأمينة المسؤولة، ويصبح مرجعًا لسلوك المقيم عند تقييم حالة الإقامة أو الخروج والعودة.

وأضاف: انعكاسات إلغاء نظام الكفيل استقلال العامل قانونيًّا، ومسؤوليته الذاتية أمام القانون والغرامات، ويمنح السوق حركية أكبر في تسعير الأجور العادلة، وهذا بدوره يحفز على تحسن مستويات الأجور للسعوديين مستقبلاً، ولاسيما إذا تم ضبط العدد الكلي للأجانب في الاقتصاد، بما في ذلك المحترفون.

وتابع: كان سابقًا أساس الكفيل جانبًا أمنيًّا، واليوم أصبح اقتصاديًّا مع حرية ومسؤولية قانونية مباشرة أمام الجهات الأمنية والعدلية، كما أنه يساعد في استقطاب أفضل العاملين من الأجانب، وبشكل خاص الأطباء والمهندسون وأصحاب المهن غير الأولية.

وبيّن: سيكون ارتباط العاملين بسوق العمل أكثر من ارتباطهم بالكفلاء سلبًا وإيجابًا؛ لذا سيعمل القرار على تعديل حالة المرونة لصالح العاملين والطلب أكثر من سلوك الشركات ضد العاملين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إلغاء الكفالة.. اقتصادي يقترح عمل منصة لتسجيل المخالفات السلوكية للمقيم
سبق

اقترح خبير اقتصادي عمل منصة لتسجيل مخالفات المقيم العمالية والعقدية والأمنية والسلوكية التي تؤثر في جودة البقاء في السعودية كمقيم مسؤول بعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل التي أطلقتها الموارد البشرية، موضحًا أن الكفيل كان في السابق جانبًا أمنيًّا، واليوم أصبح اقتصاديًّا مع حرية ومسؤولية قانونية مباشرة أمام الجهات الأمنية والعدلية.

وتفصيلاً، قال الاقتصادي أحمد الشهري: لضمان جودة الإقامة، والقيام بالمسؤوليات تجاه الأنظمة والتشريعات السعودية، يفضّل عمل برنامج تقني لتسجيل المخالفات القانونية والأمنية والمالية والعمالية، وأي سلوك يخالف الإقامة الأمينة المسؤولة، ويصبح مرجعًا لسلوك المقيم عند تقييم حالة الإقامة أو الخروج والعودة.

وأضاف: انعكاسات إلغاء نظام الكفيل استقلال العامل قانونيًّا، ومسؤوليته الذاتية أمام القانون والغرامات، ويمنح السوق حركية أكبر في تسعير الأجور العادلة، وهذا بدوره يحفز على تحسن مستويات الأجور للسعوديين مستقبلاً، ولاسيما إذا تم ضبط العدد الكلي للأجانب في الاقتصاد، بما في ذلك المحترفون.

وتابع: كان سابقًا أساس الكفيل جانبًا أمنيًّا، واليوم أصبح اقتصاديًّا مع حرية ومسؤولية قانونية مباشرة أمام الجهات الأمنية والعدلية، كما أنه يساعد في استقطاب أفضل العاملين من الأجانب، وبشكل خاص الأطباء والمهندسون وأصحاب المهن غير الأولية.

وبيّن: سيكون ارتباط العاملين بسوق العمل أكثر من ارتباطهم بالكفلاء سلبًا وإيجابًا؛ لذا سيعمل القرار على تعديل حالة المرونة لصالح العاملين والطلب أكثر من سلوك الشركات ضد العاملين.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
12:46 AM

بعد إلغاء الكفالة.. اقتصادي يقترح عمل منصة لتسجيل المخالفات السلوكية للمقيم

الشهري: يمنح السوق حركية أكبر ويحفّز على تحسّن مستويات الأجور للسعوديين مستقبلاً

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قاسم الخبراني - الرياض
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اقترح خبير اقتصادي عمل منصة لتسجيل مخالفات المقيم العمالية والعقدية والأمنية والسلوكية التي تؤثر في جودة البقاء في السعودية كمقيم مسؤول بعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل التي أطلقتها الموارد البشرية، موضحًا أن الكفيل كان في السابق جانبًا أمنيًّا، واليوم أصبح اقتصاديًّا مع حرية ومسؤولية قانونية مباشرة أمام الجهات الأمنية والعدلية.

وتفصيلاً، قال الاقتصادي أحمد الشهري: لضمان جودة الإقامة، والقيام بالمسؤوليات تجاه الأنظمة والتشريعات السعودية، يفضّل عمل برنامج تقني لتسجيل المخالفات القانونية والأمنية والمالية والعمالية، وأي سلوك يخالف الإقامة الأمينة المسؤولة، ويصبح مرجعًا لسلوك المقيم عند تقييم حالة الإقامة أو الخروج والعودة.

وأضاف: انعكاسات إلغاء نظام الكفيل استقلال العامل قانونيًّا، ومسؤوليته الذاتية أمام القانون والغرامات، ويمنح السوق حركية أكبر في تسعير الأجور العادلة، وهذا بدوره يحفز على تحسن مستويات الأجور للسعوديين مستقبلاً، ولاسيما إذا تم ضبط العدد الكلي للأجانب في الاقتصاد، بما في ذلك المحترفون.

وتابع: كان سابقًا أساس الكفيل جانبًا أمنيًّا، واليوم أصبح اقتصاديًّا مع حرية ومسؤولية قانونية مباشرة أمام الجهات الأمنية والعدلية، كما أنه يساعد في استقطاب أفضل العاملين من الأجانب، وبشكل خاص الأطباء والمهندسون وأصحاب المهن غير الأولية.

وبيّن: سيكون ارتباط العاملين بسوق العمل أكثر من ارتباطهم بالكفلاء سلبًا وإيجابًا؛ لذا سيعمل القرار على تعديل حالة المرونة لصالح العاملين والطلب أكثر من سلوك الشركات ضد العاملين.

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