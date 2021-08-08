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عبر "نور".. "تعليم عسير" يدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي

الإدارة العامة: الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة

جددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، دعوتها لأولياء أمور الطلاب والطالبات، بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل من خلال برنامج نور: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx؛ وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأعلنت شركة تطوير التعليم للنقل التعليمي، أن الخدمة تتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب أو طالبة للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله- حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبَل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل؛ مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة.. وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة؛ فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

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عبر "نور".. "تعليم عسير" يدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي
سبق

جددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، دعوتها لأولياء أمور الطلاب والطالبات، بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل من خلال برنامج نور: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx؛ وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأعلنت شركة تطوير التعليم للنقل التعليمي، أن الخدمة تتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب أو طالبة للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله- حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبَل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل؛ مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة.. وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة؛ فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
01:36 PM

عبر "نور".. "تعليم عسير" يدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي

الإدارة العامة: الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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جددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، دعوتها لأولياء أمور الطلاب والطالبات، بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل من خلال برنامج نور: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx؛ وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأعلنت شركة تطوير التعليم للنقل التعليمي، أن الخدمة تتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب أو طالبة للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله- حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبَل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل؛ مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة.. وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة؛ فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

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