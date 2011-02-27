أمانة الطائف تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بعدد من المحلات

صادرتها وغرمت المخالفين خلال جولاتها التفتيشية بالأسواق

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً بوكالة الخدمات (الإدارة العامة للأسواق ) جولات تفتيشية على عددٍ من المحال التجارية، تم من خلالها الكشف عن مواد غذائية وبعض المشروبات منتهية الصلاحية.

وسجلت الأمانة مخالفات على المحلات التي عرضت مواد غذائية منتهية لبيعها للمُستهلكين داخل تلك المحلات، فيما جرت مُصادرتها على الفور، وتم تغريم المخالفين بموجب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وجاءت هذه الجولات التفتيشية في ظل توجيهات أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، والذي يُشدد على تكثيف الجولات الرقابية على المحلات التي تعنى ببيع المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، حفاظاً على الصحة العامة.



