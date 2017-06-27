النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تُبعد 1100 سجين باكستاني لإكمال عقوباتهم في بلادهم

أفرجت عن 65 سجينًا في المرحلة الأولى

قالت السفارة الباكستانية لدى المملكة العربية السعودية: إنه بالتعاون مع السلطات السعودية، تم الإفراج عن 65 سجينًا باكستانيًّا من السجون السعودية، من بين 1100 سجين آخر سيتم إبعادهم إلى باكستان في مراحل مختلفة لإكمال عقوباتهم هناك.

ووفقًا لصحيفة "ذا ناشيونال" الباكستانية، فإن عدد السجناء الباكستانيين في السجون السعودية يصل إلى 3284 سجينًا، بعضهم سيستمرون في قضاء عقوباتهم الكاملة في السعودية بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة من بينها القتل وتهريب المخدرات.

وأشار السفير الباكستاني لدى الرياض، بلال أكبر، إلى أن هناك 23 سجينة باكستانية في مختلف سجون المملكة سيتم الإفراج عن عدد منهم؛ موضحًا أن الجهات في المملكة متعاونة بشكل كبير في مشاكل السجناء ومساعدتهم في قضاياهم العالقة وإعادتهم إلى بلادهم.

وقال السفير "بلال أكبر": إن الترتيبات جارية حاليًا لإعادة 65 باكستانيًّا أفرجت عنهم السلطات السعودية هذا الأسبوع من مختلف السجون، بعد أن دفعت السفارة الباكستانية مبلغ الغرامات المستحقة عليهم.

وأضاف: "بعد إصدار وثائق سفر مؤقتة لهم؛ سيكون بمقدور هؤلاء الباكستانيين السفر إلى باكستان الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يتم الإفراج عن ما يقارب 25 سجينًا باكستانيًّا خلال الأسبوع المقبل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تُبعد 1100 سجين باكستاني لإكمال عقوباتهم في بلادهم
سبق

قالت السفارة الباكستانية لدى المملكة العربية السعودية: إنه بالتعاون مع السلطات السعودية، تم الإفراج عن 65 سجينًا باكستانيًّا من السجون السعودية، من بين 1100 سجين آخر سيتم إبعادهم إلى باكستان في مراحل مختلفة لإكمال عقوباتهم هناك.

ووفقًا لصحيفة "ذا ناشيونال" الباكستانية، فإن عدد السجناء الباكستانيين في السجون السعودية يصل إلى 3284 سجينًا، بعضهم سيستمرون في قضاء عقوباتهم الكاملة في السعودية بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة من بينها القتل وتهريب المخدرات.

وأشار السفير الباكستاني لدى الرياض، بلال أكبر، إلى أن هناك 23 سجينة باكستانية في مختلف سجون المملكة سيتم الإفراج عن عدد منهم؛ موضحًا أن الجهات في المملكة متعاونة بشكل كبير في مشاكل السجناء ومساعدتهم في قضاياهم العالقة وإعادتهم إلى بلادهم.

وقال السفير "بلال أكبر": إن الترتيبات جارية حاليًا لإعادة 65 باكستانيًّا أفرجت عنهم السلطات السعودية هذا الأسبوع من مختلف السجون، بعد أن دفعت السفارة الباكستانية مبلغ الغرامات المستحقة عليهم.

وأضاف: "بعد إصدار وثائق سفر مؤقتة لهم؛ سيكون بمقدور هؤلاء الباكستانيين السفر إلى باكستان الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يتم الإفراج عن ما يقارب 25 سجينًا باكستانيًّا خلال الأسبوع المقبل".

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:43 AM

السعودية تُبعد 1100 سجين باكستاني لإكمال عقوباتهم في بلادهم

أفرجت عن 65 سجينًا في المرحلة الأولى

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,286

قالت السفارة الباكستانية لدى المملكة العربية السعودية: إنه بالتعاون مع السلطات السعودية، تم الإفراج عن 65 سجينًا باكستانيًّا من السجون السعودية، من بين 1100 سجين آخر سيتم إبعادهم إلى باكستان في مراحل مختلفة لإكمال عقوباتهم هناك.

ووفقًا لصحيفة "ذا ناشيونال" الباكستانية، فإن عدد السجناء الباكستانيين في السجون السعودية يصل إلى 3284 سجينًا، بعضهم سيستمرون في قضاء عقوباتهم الكاملة في السعودية بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة من بينها القتل وتهريب المخدرات.

وأشار السفير الباكستاني لدى الرياض، بلال أكبر، إلى أن هناك 23 سجينة باكستانية في مختلف سجون المملكة سيتم الإفراج عن عدد منهم؛ موضحًا أن الجهات في المملكة متعاونة بشكل كبير في مشاكل السجناء ومساعدتهم في قضاياهم العالقة وإعادتهم إلى بلادهم.

وقال السفير "بلال أكبر": إن الترتيبات جارية حاليًا لإعادة 65 باكستانيًّا أفرجت عنهم السلطات السعودية هذا الأسبوع من مختلف السجون، بعد أن دفعت السفارة الباكستانية مبلغ الغرامات المستحقة عليهم.

وأضاف: "بعد إصدار وثائق سفر مؤقتة لهم؛ سيكون بمقدور هؤلاء الباكستانيين السفر إلى باكستان الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يتم الإفراج عن ما يقارب 25 سجينًا باكستانيًّا خلال الأسبوع المقبل".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,811
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,452
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,024

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة