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شغل منصبًا قياديًّا.. الادّعاء السويسري يتّهم "عراقيًّا" بتجنيد عناصر لـ"داعش"

عمل مهربًا وموردًا للأموال وتلقّى التعليمات من التنظيم

وجّه المدّعي العام السويسري، اليوم (الثلاثاء)، اتهامًا رسميًّا لرجل عراقي محتجز منذ مايو (أيار) 2017 لحين محاكمته، بتجنيد آخرين وتهريبهم لحساب تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح مكتب المدّعي العام في بيان نقلته "رويترز"، أن المشتبه به كان يشغل منصبًا قياديًّا فيما يتعلق بأعضاء آخرين في "داعش"، وبعضهم أيضًا من ذوي المناصب المهمة، وعمل مجندًا ومهربًا وموردًا للأموال، وكان يتلقّى تعليمات من قيادات التنظيم.

وأضاف أن المشتبه به الذي لم تحدّد هويته، وافق على إعداد هجمات في سويسرا، مضيفًا أنه ليس لديه ما يشير إلى أن هجومًا فعليًّا كان وشيكًا.

وكشفت التحقيقات عن شبكة واسعة النطاق تضمّنت المشتبه به وأكثر من 20 آخرين قيل إنهم أعضاء في "داعش" في سويسرا وسوريا والعراق وتركيا ولبنان وفنلندا، وموقع آخر لم يُحدد بعد.

ولم تشهد سويسرا هجمات مميتة من جانب المتشددين مثلما أصاب دولًا مجاورة مثل ألمانيا وفرنسا، لكنها رصدت مئات السكان الذين اعتبروا تهديدًا ومتشددين غادروا البلاد إلى مناطق حرب.

سويسرا داعش

الرئيسية/ أخبار العالم

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شغل منصبًا قياديًّا.. الادّعاء السويسري يتّهم "عراقيًّا" بتجنيد عناصر لـ"داعش"
سبق

وجّه المدّعي العام السويسري، اليوم (الثلاثاء)، اتهامًا رسميًّا لرجل عراقي محتجز منذ مايو (أيار) 2017 لحين محاكمته، بتجنيد آخرين وتهريبهم لحساب تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح مكتب المدّعي العام في بيان نقلته "رويترز"، أن المشتبه به كان يشغل منصبًا قياديًّا فيما يتعلق بأعضاء آخرين في "داعش"، وبعضهم أيضًا من ذوي المناصب المهمة، وعمل مجندًا ومهربًا وموردًا للأموال، وكان يتلقّى تعليمات من قيادات التنظيم.

وأضاف أن المشتبه به الذي لم تحدّد هويته، وافق على إعداد هجمات في سويسرا، مضيفًا أنه ليس لديه ما يشير إلى أن هجومًا فعليًّا كان وشيكًا.

وكشفت التحقيقات عن شبكة واسعة النطاق تضمّنت المشتبه به وأكثر من 20 آخرين قيل إنهم أعضاء في "داعش" في سويسرا وسوريا والعراق وتركيا ولبنان وفنلندا، وموقع آخر لم يُحدد بعد.

ولم تشهد سويسرا هجمات مميتة من جانب المتشددين مثلما أصاب دولًا مجاورة مثل ألمانيا وفرنسا، لكنها رصدت مئات السكان الذين اعتبروا تهديدًا ومتشددين غادروا البلاد إلى مناطق حرب.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:07 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:44 PM

شغل منصبًا قياديًّا.. الادّعاء السويسري يتّهم "عراقيًّا" بتجنيد عناصر لـ"داعش"

عمل مهربًا وموردًا للأموال وتلقّى التعليمات من التنظيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه المدّعي العام السويسري، اليوم (الثلاثاء)، اتهامًا رسميًّا لرجل عراقي محتجز منذ مايو (أيار) 2017 لحين محاكمته، بتجنيد آخرين وتهريبهم لحساب تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح مكتب المدّعي العام في بيان نقلته "رويترز"، أن المشتبه به كان يشغل منصبًا قياديًّا فيما يتعلق بأعضاء آخرين في "داعش"، وبعضهم أيضًا من ذوي المناصب المهمة، وعمل مجندًا ومهربًا وموردًا للأموال، وكان يتلقّى تعليمات من قيادات التنظيم.

وأضاف أن المشتبه به الذي لم تحدّد هويته، وافق على إعداد هجمات في سويسرا، مضيفًا أنه ليس لديه ما يشير إلى أن هجومًا فعليًّا كان وشيكًا.

وكشفت التحقيقات عن شبكة واسعة النطاق تضمّنت المشتبه به وأكثر من 20 آخرين قيل إنهم أعضاء في "داعش" في سويسرا وسوريا والعراق وتركيا ولبنان وفنلندا، وموقع آخر لم يُحدد بعد.

ولم تشهد سويسرا هجمات مميتة من جانب المتشددين مثلما أصاب دولًا مجاورة مثل ألمانيا وفرنسا، لكنها رصدت مئات السكان الذين اعتبروا تهديدًا ومتشددين غادروا البلاد إلى مناطق حرب.

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