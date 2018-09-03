النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النفط يرتفع وسط مخاوف من نقص الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات المرتقبة

رغم ارتفاع إنتاج "أوبك" 220 ألف برميل يوميًا في أغسطس الماضي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من هبوط إنتاج إيران وتقليص المعروض في الأسواق بعد فرض عقوبات أمريكية في نوفمبر المقبل، فيما كانت المكاسب محدودة بسبب زيادة الإمدادات من أوبك والولايات المتحدة، وفقًا لرويترز .

وتفصيلاً ، شهدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ارتفاعًا بلغ 37 سنتًا إلى 78.01 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا إلى 70.10 دولار للبرميل.

وصعد الخامان القياسيان بقوة على مدى الأسبوعين الأخيرين حيث ارتفع برنت أكثر من عشرة بالمئة بفضل توقعات تقلص المعروض العالمي في وقت لاحق هذا العام.

وشهدت الأسواق تعاملات هزيلة نظرًا لعطلة يوم العمال في الولايات المتحدة، فيما تحد العقوبات الأمريكية بالفعل من الصادرات الإيرانية.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن "إن صادرات ثالث أكبر منتج في أوبك تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقعة، والأسوأ قادم في ظل الموجة الثانية الوشيكة من العقوبات الأمريكية".

وأضاف :"تشتد المخاوف من أزمة مرتقبة في المعروض".

غير أن أسواق النفط العالمية ما زالت تتمتع ببعض الوفرة في المعروض.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع 220 ألف برميل يوميًا في أغسطس إلى أعلى مستوى في 2018 عند 32.79 مليون برميل يوميًا.

وجاءت زيادة الإنتاج بدعم من تعافي الإنتاج الليبي وارتفاع صادرات جنوب العراق إلى مستوى قياسي.

وأضافت شركات النفط الأمريكية منصات حفر نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع ليزيد العدد منصتين إلى 862 حفارًا ، فيما أسهم ارتفاع عدد الحفارات في زيادة إنتاج الخام الأمريكي أكثر من 30 بالمائة منذ منتصف 2016 إلى 11 مليون برميل يوميًا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
النفط يرتفع وسط مخاوف من نقص الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات المرتقبة
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من هبوط إنتاج إيران وتقليص المعروض في الأسواق بعد فرض عقوبات أمريكية في نوفمبر المقبل، فيما كانت المكاسب محدودة بسبب زيادة الإمدادات من أوبك والولايات المتحدة، وفقًا لرويترز .

وتفصيلاً ، شهدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ارتفاعًا بلغ 37 سنتًا إلى 78.01 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا إلى 70.10 دولار للبرميل.

وصعد الخامان القياسيان بقوة على مدى الأسبوعين الأخيرين حيث ارتفع برنت أكثر من عشرة بالمئة بفضل توقعات تقلص المعروض العالمي في وقت لاحق هذا العام.

وشهدت الأسواق تعاملات هزيلة نظرًا لعطلة يوم العمال في الولايات المتحدة، فيما تحد العقوبات الأمريكية بالفعل من الصادرات الإيرانية.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن "إن صادرات ثالث أكبر منتج في أوبك تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقعة، والأسوأ قادم في ظل الموجة الثانية الوشيكة من العقوبات الأمريكية".

وأضاف :"تشتد المخاوف من أزمة مرتقبة في المعروض".

غير أن أسواق النفط العالمية ما زالت تتمتع ببعض الوفرة في المعروض.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع 220 ألف برميل يوميًا في أغسطس إلى أعلى مستوى في 2018 عند 32.79 مليون برميل يوميًا.

وجاءت زيادة الإنتاج بدعم من تعافي الإنتاج الليبي وارتفاع صادرات جنوب العراق إلى مستوى قياسي.

وأضافت شركات النفط الأمريكية منصات حفر نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع ليزيد العدد منصتين إلى 862 حفارًا ، فيما أسهم ارتفاع عدد الحفارات في زيادة إنتاج الخام الأمريكي أكثر من 30 بالمائة منذ منتصف 2016 إلى 11 مليون برميل يوميًا.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
11:58 PM

النفط يرتفع وسط مخاوف من نقص الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات المرتقبة

رغم ارتفاع إنتاج "أوبك" 220 ألف برميل يوميًا في أغسطس الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,044

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من هبوط إنتاج إيران وتقليص المعروض في الأسواق بعد فرض عقوبات أمريكية في نوفمبر المقبل، فيما كانت المكاسب محدودة بسبب زيادة الإمدادات من أوبك والولايات المتحدة، وفقًا لرويترز .

وتفصيلاً ، شهدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ارتفاعًا بلغ 37 سنتًا إلى 78.01 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا إلى 70.10 دولار للبرميل.

وصعد الخامان القياسيان بقوة على مدى الأسبوعين الأخيرين حيث ارتفع برنت أكثر من عشرة بالمئة بفضل توقعات تقلص المعروض العالمي في وقت لاحق هذا العام.

وشهدت الأسواق تعاملات هزيلة نظرًا لعطلة يوم العمال في الولايات المتحدة، فيما تحد العقوبات الأمريكية بالفعل من الصادرات الإيرانية.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن "إن صادرات ثالث أكبر منتج في أوبك تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقعة، والأسوأ قادم في ظل الموجة الثانية الوشيكة من العقوبات الأمريكية".

وأضاف :"تشتد المخاوف من أزمة مرتقبة في المعروض".

غير أن أسواق النفط العالمية ما زالت تتمتع ببعض الوفرة في المعروض.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع 220 ألف برميل يوميًا في أغسطس إلى أعلى مستوى في 2018 عند 32.79 مليون برميل يوميًا.

وجاءت زيادة الإنتاج بدعم من تعافي الإنتاج الليبي وارتفاع صادرات جنوب العراق إلى مستوى قياسي.

وأضافت شركات النفط الأمريكية منصات حفر نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع ليزيد العدد منصتين إلى 862 حفارًا ، فيما أسهم ارتفاع عدد الحفارات في زيادة إنتاج الخام الأمريكي أكثر من 30 بالمائة منذ منتصف 2016 إلى 11 مليون برميل يوميًا.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,032
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,950
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,862
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,122

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة