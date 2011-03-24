النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير المملكة لدى تونس يبحث مع نظيره الروسي القضايا المشتركة

تناولا خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر أمس، السفير الروسي سيرغي نيويوكلايف عميد السلك الدبلوماسي في تونس، وذلك بمقر سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة التونسية.

وتناول الطرفان خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والقضايا المشتركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير المملكة لدى تونس يبحث مع نظيره الروسي القضايا المشتركة
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر أمس، السفير الروسي سيرغي نيويوكلايف عميد السلك الدبلوماسي في تونس، وذلك بمقر سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة التونسية.

وتناول الطرفان خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والقضايا المشتركة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:37 AM

سفير المملكة لدى تونس يبحث مع نظيره الروسي القضايا المشتركة

تناولا خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
1,183

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر أمس، السفير الروسي سيرغي نيويوكلايف عميد السلك الدبلوماسي في تونس، وذلك بمقر سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة التونسية.

وتناول الطرفان خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والقضايا المشتركة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,470
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة