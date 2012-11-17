الجيش اليمني يعلن: غارات التحالف تكبّد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب

أعلن الجيش اليمني أن طيران التحالف يستهدف تجمعات لمليشيا الحوثي جنوب مأرب.
وأكد الجيش اليمني أن غارات للتحالف تكبد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب.
كما أكد الجيش اليمني أن مدفعية الجيش دمّرت 3 أطقم حوثية بعناصرها في جبهة مأرب.
أعلن الجيش اليمني أن طيران التحالف يستهدف تجمعات لمليشيا الحوثي جنوب مأرب.
وأكد الجيش اليمني أن غارات للتحالف تكبد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب.
كما أكد الجيش اليمني أن مدفعية الجيش دمّرت 3 أطقم حوثية بعناصرها في جبهة مأرب.
أعلن الجيش اليمني أن طيران التحالف يستهدف تجمعات لمليشيا الحوثي جنوب مأرب.
وأكد الجيش اليمني أن غارات للتحالف تكبد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب.
كما أكد الجيش اليمني أن مدفعية الجيش دمّرت 3 أطقم حوثية بعناصرها في جبهة مأرب.
أعلن الجيش اليمني أن طيران التحالف يستهدف تجمعات لمليشيا الحوثي جنوب مأرب.
وأكد الجيش اليمني أن غارات للتحالف تكبد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب.
كما أكد الجيش اليمني أن مدفعية الجيش دمّرت 3 أطقم حوثية بعناصرها في جبهة مأرب.