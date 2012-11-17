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الجيش اليمني يعلن: غارات التحالف تكبّد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب

استهدفت تجمعات المليشيا الانقلابية

أعلن الجيش اليمني أن طيران التحالف يستهدف تجمعات لمليشيا الحوثي جنوب مأرب.

وأكد الجيش اليمني أن غارات للتحالف تكبد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب.

كما أكد الجيش اليمني أن مدفعية الجيش دمّرت 3 أطقم حوثية بعناصرها في جبهة مأرب.

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الجيش اليمني يعلن: غارات التحالف تكبّد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب
سبق

أعلن الجيش اليمني أن طيران التحالف يستهدف تجمعات لمليشيا الحوثي جنوب مأرب.

وأكد الجيش اليمني أن غارات للتحالف تكبد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب.

كما أكد الجيش اليمني أن مدفعية الجيش دمّرت 3 أطقم حوثية بعناصرها في جبهة مأرب.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
04:44 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
12:17 AM

الجيش اليمني يعلن: غارات التحالف تكبّد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب

استهدفت تجمعات المليشيا الانقلابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,951

أعلن الجيش اليمني أن طيران التحالف يستهدف تجمعات لمليشيا الحوثي جنوب مأرب.

وأكد الجيش اليمني أن غارات للتحالف تكبد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب.

كما أكد الجيش اليمني أن مدفعية الجيش دمّرت 3 أطقم حوثية بعناصرها في جبهة مأرب.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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