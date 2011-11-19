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الرياض تستضيف ورشة عن العلاقات "الإيرانية الأمريكية" وانعكاساتها إقليمياً

نظّمها المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والباحثين

نظّم المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، اليوم في مقره بالرياض، ورشة عمل حول العلاقات الإيرانية الأمريكية وانعكاسات ذلك على دول المنطقة.

وحملت الجلسة الأولى عنوان "العلاقات الإيرانية الأمريكية من الاحتواء إلى التصادم"، وتحدثت فيها الدكتورة بنفشه كي نوش، وهي أمريكية من أصول إيرانية، والباحثة في الشؤون الإيرانية وباحث غير مقيم بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية، وصاحبة كتاب حول العلاقات السعودية الإيرانية.

كما شارك في الجلسة، نورمان رول، الموظف السابق بالاستخبارات الأمريكية والذي يعمل على الملف الإيراني منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، كما شارك في الجلسة عبر الأقمار الصناعية الدكتور مايكل سينغ، الباحث المتخصص بالشأن الإيراني بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، فيما أدار الجلسة السفير السابق عبدالرحمن الجديع.

أما الجلسة الثانية فقد كانت حول "انعكاسات تطور العلاقات بين طهران وواشنطن على الخليج"، وشارك فيها الدكتور عبدالعزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور منصور المرزوقي الباحث بمعهد الأمير سعود للدراسات الدبلوماسية، وأدار الجلسة المستشار بمعهد رصانة الدكتور نايف الحازمي.

وفيما بين الجلستين؛ تم تدشين الموقع الرسمي لمجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عن المعهد.

حضر الورشة العديد من الباحثين والمهتمين وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.

وفي نهاية الندوة؛ تم تسليم الدروع التذكارية للمتحدثين ومديري الجلستين والتقاط الصور التذكارية، ثم تناول الجميع طعام الغداء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تستضيف ورشة عن العلاقات "الإيرانية الأمريكية" وانعكاساتها إقليمياً
سبق

نظّم المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، اليوم في مقره بالرياض، ورشة عمل حول العلاقات الإيرانية الأمريكية وانعكاسات ذلك على دول المنطقة.

وحملت الجلسة الأولى عنوان "العلاقات الإيرانية الأمريكية من الاحتواء إلى التصادم"، وتحدثت فيها الدكتورة بنفشه كي نوش، وهي أمريكية من أصول إيرانية، والباحثة في الشؤون الإيرانية وباحث غير مقيم بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية، وصاحبة كتاب حول العلاقات السعودية الإيرانية.

كما شارك في الجلسة، نورمان رول، الموظف السابق بالاستخبارات الأمريكية والذي يعمل على الملف الإيراني منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، كما شارك في الجلسة عبر الأقمار الصناعية الدكتور مايكل سينغ، الباحث المتخصص بالشأن الإيراني بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، فيما أدار الجلسة السفير السابق عبدالرحمن الجديع.

أما الجلسة الثانية فقد كانت حول "انعكاسات تطور العلاقات بين طهران وواشنطن على الخليج"، وشارك فيها الدكتور عبدالعزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور منصور المرزوقي الباحث بمعهد الأمير سعود للدراسات الدبلوماسية، وأدار الجلسة المستشار بمعهد رصانة الدكتور نايف الحازمي.

وفيما بين الجلستين؛ تم تدشين الموقع الرسمي لمجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عن المعهد.

حضر الورشة العديد من الباحثين والمهتمين وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.

وفي نهاية الندوة؛ تم تسليم الدروع التذكارية للمتحدثين ومديري الجلستين والتقاط الصور التذكارية، ثم تناول الجميع طعام الغداء.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
04:36 PM

الرياض تستضيف ورشة عن العلاقات "الإيرانية الأمريكية" وانعكاساتها إقليمياً

نظّمها المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والباحثين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّم المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، اليوم في مقره بالرياض، ورشة عمل حول العلاقات الإيرانية الأمريكية وانعكاسات ذلك على دول المنطقة.

وحملت الجلسة الأولى عنوان "العلاقات الإيرانية الأمريكية من الاحتواء إلى التصادم"، وتحدثت فيها الدكتورة بنفشه كي نوش، وهي أمريكية من أصول إيرانية، والباحثة في الشؤون الإيرانية وباحث غير مقيم بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية، وصاحبة كتاب حول العلاقات السعودية الإيرانية.

كما شارك في الجلسة، نورمان رول، الموظف السابق بالاستخبارات الأمريكية والذي يعمل على الملف الإيراني منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، كما شارك في الجلسة عبر الأقمار الصناعية الدكتور مايكل سينغ، الباحث المتخصص بالشأن الإيراني بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، فيما أدار الجلسة السفير السابق عبدالرحمن الجديع.

أما الجلسة الثانية فقد كانت حول "انعكاسات تطور العلاقات بين طهران وواشنطن على الخليج"، وشارك فيها الدكتور عبدالعزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور منصور المرزوقي الباحث بمعهد الأمير سعود للدراسات الدبلوماسية، وأدار الجلسة المستشار بمعهد رصانة الدكتور نايف الحازمي.

وفيما بين الجلستين؛ تم تدشين الموقع الرسمي لمجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عن المعهد.

حضر الورشة العديد من الباحثين والمهتمين وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.

وفي نهاية الندوة؛ تم تسليم الدروع التذكارية للمتحدثين ومديري الجلستين والتقاط الصور التذكارية، ثم تناول الجميع طعام الغداء.

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