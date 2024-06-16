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ينتظر رد السلطات.. الاتحاد الكويتي يطلب عودة الدوري في 15 أغسطس

خاطب اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة

رفع الاتحاد الكويتي لكرة القدم الثلاثاء، خطاباً للسلطات يطلب من خلاله الموافقة على استكمال موسم 2019-2020 في أغسطس بعد تعليقه بسبب فيروس كورونا المستجد، واعتماد نظام مركب للموسم المقبل.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه قرر خلال اجتماع برئاسة رئيسه الشيخ أحمد اليوسف الصباح استكمال الموسم الكروي الحالي 2019-2020 بتاريخ 15 أغسطس بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية (اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة) للحصول على موافقة وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
وسيكون رد السلطات حاسماً في هذا الأمر، حيث سيتم وضع الأندية في الصورة من خلال الدعوة إلى اجتماع ومناقشة الرد أكان بالموافقة أو الرفض.
وتوقف النشاط الرياضي في الكويت في مارس بسبب وباء «كوفيد-19»، حيث يتبقى من منافسات الدوري الممتاز أربع مراحل.

الاتحاد الكويتي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ينتظر رد السلطات.. الاتحاد الكويتي يطلب عودة الدوري في 15 أغسطس
سبق

رفع الاتحاد الكويتي لكرة القدم الثلاثاء، خطاباً للسلطات يطلب من خلاله الموافقة على استكمال موسم 2019-2020 في أغسطس بعد تعليقه بسبب فيروس كورونا المستجد، واعتماد نظام مركب للموسم المقبل.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه قرر خلال اجتماع برئاسة رئيسه الشيخ أحمد اليوسف الصباح استكمال الموسم الكروي الحالي 2019-2020 بتاريخ 15 أغسطس بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية (اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة) للحصول على موافقة وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
وسيكون رد السلطات حاسماً في هذا الأمر، حيث سيتم وضع الأندية في الصورة من خلال الدعوة إلى اجتماع ومناقشة الرد أكان بالموافقة أو الرفض.
وتوقف النشاط الرياضي في الكويت في مارس بسبب وباء «كوفيد-19»، حيث يتبقى من منافسات الدوري الممتاز أربع مراحل.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:35 PM
اخر تعديل
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:05 PM

ينتظر رد السلطات.. الاتحاد الكويتي يطلب عودة الدوري في 15 أغسطس

خاطب اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الاتحاد الكويتي لكرة القدم الثلاثاء، خطاباً للسلطات يطلب من خلاله الموافقة على استكمال موسم 2019-2020 في أغسطس بعد تعليقه بسبب فيروس كورونا المستجد، واعتماد نظام مركب للموسم المقبل.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه قرر خلال اجتماع برئاسة رئيسه الشيخ أحمد اليوسف الصباح استكمال الموسم الكروي الحالي 2019-2020 بتاريخ 15 أغسطس بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية (اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة) للحصول على موافقة وزارة الصحة ووزارة الداخلية.
وسيكون رد السلطات حاسماً في هذا الأمر، حيث سيتم وضع الأندية في الصورة من خلال الدعوة إلى اجتماع ومناقشة الرد أكان بالموافقة أو الرفض.
وتوقف النشاط الرياضي في الكويت في مارس بسبب وباء «كوفيد-19»، حيث يتبقى من منافسات الدوري الممتاز أربع مراحل.

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